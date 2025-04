EQS-News: Partnerschaft mit Claro: cyan AG erschließt lateinamerikanischen Markt und eröffnet neue Wachstumsperspektiven

EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Markteinführung

03.04.2025 / 08:00 CET/CEST

Partnerschaft mit Claro: cyan AG erschließt lateinamerikanischen Markt und eröffnet neue Wachstumsperspektiven

München, 03. April 2025 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, geht eine Kooperation mit dem privaten Telekommunikationsanbieter Claro, vormals Claro Chile SpA, ein. Durch die Partnerschaft mit einem der größten Telco-Unternehmen in Chile erschließt cyan den lateinamerikanischen Markt und erreicht einen wichtigen Meilenstein in seiner Wachstumsstrategie. Das Produkt „Internet Seguro“ steht ab sofort zu Verfügung.



Thomas Kicker, CEO der cyan AG: „Mit dem Eintritt in den lateinamerikanischen Markt machen wir einen weiteren großen Schritt bei der Umsetzung unserer globalen Wachstumsstrategie. Gemeinsam mit unserem starken Partner Claro revolutionieren wir den chilenischen Markt und bieten mit unseren hochmodernen Cybersicherheitslösungen einen unvergleichlichen Schutz gegen die wachsenden Bedrohungen des digitalen Alltags. Unser fortschrittliches Sicherheitsprodukt setzt neue Maßstäbe. Wir sind überzeugt, dass diese Zusammenarbeit einen nachhaltigen Einfluss auf die digitale Sicherheit unserer Kunden haben wird und freuen uns auf weitere gemeinsame Erfolgsgeschichten.“



„Internet Seguro“ wird als White-Label-Lösung unter der neuen Marke direkt von Claro über alle seine Vertriebskanäle angeboten. Zielgruppe ist der B2C-Postpaid-Markt; der adressierbare Markt beläuft sich auf rund 1,9 Millionen Kunden. Bei der Softwarelösung handelt es sich um das Premiumprodukt „OnNet Plus“ von cyan, das mit einer nahtlos integrierten Lösung an das Netz angebunden ist. Dank der direkten Integration in das Claro-Netz ist für den Endkunden kein Download notwendig. Die Kunden profitieren damit künftig von einem soliden und leistungsfähigen Schutz vor Internet-Bedrohungen wie Phishing, Malware, Viren-Downloads, Trojanern und illegalen Downloads.



Die Partnerschaft mit Claro stellt einen wichtigen Meilenstein für cyan dar, da sie den ersten Tier-1-Telekommunikationspartner im lateinamerikanischen Markt erschließt. Mit dieser Kooperation gewinnt cyan nicht nur eine neue, starke Marke, sondern hat auch die Möglichkeit, seinen Endkundenstamm deutlich zu erweitern. Diese Zusammenarbeit spricht für die wachsende Marktpräsenz von cyan und unterstreicht die Rolle des Unternehmens als hochmoderner Anbieter von Cybersicherheit. Sie bestätigt auch die wachsende Nachfrage nach robusten Sicherheitslösungen in einer zunehmend digitalen Welt.



Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetz-Internetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Aps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, welche diese dann unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderem die Orange Group, der Telekommunikationskonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac (Telenor Group).

Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Telefon: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Telefon: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de



Über Claro Chile

Claro Chile ist eine Tochtergesellschaft von América Móvil, dem führenden Anbieter von integrierten Telekommunikationsdiensten in Lateinamerika. In Chile bietet Claro Dienstleistungen an, die die Bedürfnisse von Privatkunden, Unternehmen und großen Konzernen durch Festnetztelefonie, mobile Lösungen, Internet, Fernsehen, IT-Dienste und Rechenzentren erfüllen.

