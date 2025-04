GNW-News: Free Global Cities: Eine neue Vision für die Umwandlung der Migrationskrise in eine Chance

^ZÜRICH, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem Scheitern konventioneller

Ansätze stellt Free Global Cities: The Future Leaders in Migration and Public Governance eine mutige Alternative vor: autonome Städte zur Förderung von wirtschaftlichen Möglichkeiten, Bildung und Innovation. Das von Dr. Christian H. Kälin (https://chriskalin.com/), dem Vorsitzenden der Schweizer gemeinnützigen Organisation Andan Foundation (https://www.andan.org/), herausgegebene Buch vereint ein breites Spektrum renommierter globaler Führungspersönlichkeiten zur Untersuchung der Frage, wie selbstverwaltete autonome Städte geflüchteten Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit zum Aufbau eines neuen Lebens bieten können. Das von Bloomsbury (https://www.bloomsbury.com/uk/free-global-cities- 9781509976416/) verlegte Buch fordert Staats- und Regierungschefs sowie Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Problematik der aufgrund von Konflikten, Verfolgung und Klimawandel Geflüchteter zu überdenken und durch die Kombination zukunftsweisender Ideen mit umsetzbaren politischen Maßnahmen und rentablen Investitionen in Chancen umzuwandeln. ?Im Rahmen dieser Kapitel untersuchen wir eine pragmatische Lösung für die globale Flüchtlings- und Migrationskrise - die Schaffung selbstverwalteter subnationaler Strukturen, in denen Geflüchtete leben, arbeiten und Unternehmen gründen können, um letztendlich einen aktiven Beitrag zur regionalen Wirtschaft zu leisten. Mit der Umwandlung der Migration von einem Problem in einen Impulsgeber für Chancen schaffen diese Free Global Cities Möglichkeiten für Geflüchtete, sich ein neues Leben aufzubauen und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum und die soziale Stabilität zu fördern,"erklärt Kälin. Eine Vision der selbstverwalteten Kommunen Das Buch enthält Beiträge von 35 führenden internationalen Experten, darunter Michael Møller, ehemaliger Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen; Dr. Titus Gebel, Gründer und Geschäftsführer von Tipolis; Professor Dr. Dr. h.c. Paul Robert Vogt, Gründer und Präsident von EurAsia Heart; Mohamed Nasheed, ehemaliger Präsident der Malediven und Generalsekretär des Climate Vulnerable Forum; Dr. Parag Khanna, Gründer und CEO von AlphaGeo; Simon Anholt, unabhängiger Politikberater und Autor; und Mikael Ribbenvik Cassar, stellvertretender Exekutivdirektor der Asylagentur der Europäischen Union. Gemeinsam stellen diese Experten eine umfassende Roadmap für die Zukunft der Migrationspolitik vor und zeigen, wie Free Global Cities Wohlstand, Stabilität und Entwicklung fördern können. Kälin erklärt: ?Anstatt Geflüchtete als Almosenempfänger oder als Belastung für die aufnehmende Kommune zu sehen, werden sie als Akteure des Wandels anerkannt, die in der Lage sind, ihre Fähigkeiten, Talente und Perspektiven einzubringen, wenn sie in einer neuen Heimat die Möglichkeit dazu erhalten. Durch die Förderung eines inklusiven und innovativen Umfelds möchten Free Global Cities das ungenutzte Potenzial Geflüchteter nutzbar und sie von Opfern der Umstände zu Architekten ihrer eigenen Zukunft machen." Michael Møller, ehemaliger Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen, kommentiert: ?Das Konzept der Free Global Cities als innovative und schnelle Lösungen für miteinander verbundene existenzielle Herausforderungen ist äußerst sinnvoll, da es ein grundlegendes und logisches Überdenken des Konzepts der Städte selbst und ihres Potenzials zur Bereitstellung eines umfassenden Wegs in die Zukunft beinhaltet." Prof. Kishore Mahbubani, Distinguished Fellow am Asia Research Institute der National University of Singapore und ehemaliger Präsident des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, weist in seinem Kommentar darauf hin, dass ?viele Gesellschaften durch den aufgrund der explosionsartigen Migration entstehenden Stress zerrissen werden, wenn die Menschheit als Ganzes nicht zur Kooperation und Suche nach kreativen, innovativen Lösungen zusammenfindet. (...) Glücklicherweise existiert eine innovative Lösung für die globale Migration, mit der Politiker nach der Umsetzung wiedergewählt werden können. In diesem Fall heißt diese innovative Lösung Free Global Cities." Eine lebenswerte Zukunft für alle Mit den steigenden Migrationszahlen stehen Regierungen und internationale Unternehmen zunehmend unter Druck, Lösungen zu entwickeln, die nicht nur effektiv, sondern auch politisch umsetzbar sind. Das Modell Free Global Cities reagiert auf den erwarteten Anstieg der Migration. Das Konzept dieser Städte ist skalierbar und kann umgesetzt werden, damit Geflüchtete die Chance zum Aufbau einer neuen Zukunft erhalten und gleichzeitig die Länder, die sie aufnehmen, dauerhaft davon profitieren. Mohamed Nasheed, ehemaliger Präsident der Malediven und derzeitiger Generalsekretär des Climate Vulnerable Forum, betont in seinem Beitrag, dass ?Nationen und künftige Free Global Cities ihre Resilienz gegenüber globalen Herausforderungen erhöhen, eine nachhaltige Entwicklung fördern und die negativen Auswirkungen von Zwangsmigrationen abmildern können, indem sie inklusiver Politik und effektiven Grenzverwaltungsstrategien Priorität einräumen." In seinem Kapitel weist Dr. Parag Khanna, Gründer und CEO von AlphaGeo, darauf hin, dass es bei den heutigen Migrationswellen nicht nur um Geflüchtete geht. ?Sie sind Teil einer weitaus größeren Geschichte, einer epochalen Veränderung in der Strukturierung der globalen Zivilisation. Wir stehen am Anfang eines Zeitfensters - des letzten Zeitfensters - zur Sicherung des maximalem Überlebens unserer Spezies. Für den Erfolg müssen wir mehr unternehmen, als nur an der Migrationspolitik zu arbeiten. Vielmehr bedarf es einer globalen Strategie zur Umgestaltung der Geografie der menschlichen Zivilisation hin zu nachhaltigen urbanen Lebensräumen an klimabeständigen Standorten." Medienkontakt Nicole Figueiredo nicole.figueiredo@andan.org (mailto:nicole.figueiredo@andan.org) +351 91 405 83 86 °