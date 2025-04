Aufsichtsratschef von Kion tritt nach zwei Jahren im Amt wieder ab

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat des Gabelstaplerhersteller Kion braucht einen neuen Vorsitzenden. Hans Peter Ring werde nach dem Ablauf seiner Amtszeit im Mai 2025 nicht mehr zur Wahl stehen, teilte das Unternehmen am Montag in Frankfurt mit. Der Manager sitzt dem Kontrollgremium seit Mai 2023 vor, zehn weitere Jahre war er Aufsichtsratsmitglied. Als Kandidat für seine Nachfolge will der Konzern der Hauptversammlung Mohsen Sohi vorschlagen. Er ist Chef von Freudenberg SE und Sprecher der Unternehmensleitung Freudenberg & Co. KG.

Darüber hinaus sollen die Aktionäre bei der Hauptversammlung Ende Mai fünf weitere Mitglieder des insgesamt 16-köpfigen Aufsichtsrats wählen, da sie wieder bestellt oder Sitze neu besetzt werden müssen./lew/he