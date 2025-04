Original-Research: UmweltBank AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG 07.04.2025 / 10:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 10,40 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Vorläufige Zahlen 2024 im Rahmen der Guidance, Rückkehr in die Gewinnzone ab 2025 erwartet Gemäß den zum 31.03.2025 veröffentlichten vorläufigen Zahlen hat die UmweltBank AG ihre Gesamterträge gegenüber dem Vorjahr erwartungsgemäß deutlich verbessert. Dazu trug insbesondere das Zinsergebnis bei, das mit 44,95 Mio. EUR (VJ: 41,11 Mio. EUR) leicht über unseren Erwartungen (GBC-Prognose alt: 43,44 Mio. EUR) lag. Dieses dürfte vor allem von der starken Ausweitung der Kundeneinlagen auf 3.824 Mio. EUR (31.12.23: 2.854 Mio. EUR) profitiert haben. Durch die fristenkongruente Anlage der Kundengelder (EZB-Anlage) kann die UmweltBank AG eine Zinsmarge von rund 100 Basispunkten erzielen, so dass ein höheres Einlagenvolumen automatisch zu höheren Zinserträgen führt. Das Ergebnis vor Steuern und Rücklagenbildung lag mit -8,52 Mio. EUR (VJ: -5,61 Mio. EUR) innerhalb der Guidance des Unternehmens (-5 Mio. EUR bis -10 Mio. EUR). In unserer bisherigen Prognose waren wir von einem Vorsteuerergebnis in Höhe von -5,76 Mio. EUR ausgegangen. Den höheren Gesamterträgen in Höhe von 59,02 Mio. EUR (VJ: 52,23 Mio. EUR) stehen deutlich gestiegene Gesamtaufwendungen in Höhe von 67,52 Mio. EUR (VJ: 57,83 Mio. EUR) gegenüber. Dieser steht insbesondere im Zusammenhang mit der in 2024 fortgeführten und inzwischen weitgehend abgeschlossenen Transformation, die die Digitalisierung der Prozesse sowie den Abschluss der Umstellung des Kernbankensystems umfasst. Darüber hinaus wurden die Marketingmaßnahmen zum Ausbau des Einlagengeschäfts intensiviert. Im Rahmen der vorläufigen Zahlen stellt der Vorstand der Umwelt-Bank für 2025 die Rückkehr in die Gewinnzone in Aussicht und erwartet ein Vorsteuerergebnis in einer Bandbreite von 5 Mio. EUR bis 10 Mio. EUR. Bereits auf dem Capital Markets Day Mitte Januar hatte Dietmar von Blücher einen Ausblick auf die künftigen Treiber der Geschäftsentwicklung gegeben. Diese wurden durch die vorläufigen Zahlen bestätigt. Die Ertragslage der UmweltBank wird durch einen deutlichen Anstieg des Zinsergebnisses geprägt sein. Hintergrund ist der Ausbau des Einlagengeschäfts mit Privatkunden, das im laufenden Geschäftsjahr auf 4,3 Mrd. Euro und bis 2028 auf 5,9 Mrd. Euro gesteigert werden soll. Neben Sparprodukten soll das Einlagengeschäft insbesondere durch das kurz vor der Einführung stehende Girokonto getragen werden. Gleichzeitig rechnet der Vorstand der UmweltBank zwar mit einer Seitwärtsbewegung des Kreditvolumens, auslaufende Kredite sollen jedoch durch neue Kredite zu verbesserten Konditionen ersetzt werden, was sich in einem Anstieg des Zinsergebnisses niederschlagen soll. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Kreditneugeschäft in einer Bandbreite von 250 Mio. EUR bis 350 Mio. EUR erwartet. Bis zum Jahr 2028 ist eine Ausweitung auf 650 Mio. EUR geplant. Das Kreditgeschäft unterliegt weiterhin den Eigenkapitalrestriktionen, die durch die Umsetzung der CRR III weiter verschärft werden. Dem erwarteten Anstieg des Zinsüberschusses sowie des Provisions- und Handelsergebnisses steht zunächst ein voraussichtlich nur unterproportionaler Anstieg der Verwaltungsaufwendungen gegenüber. Dies vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren umgesetzten Transformation, die bereits ab 2025 zu einem deutlichen Rückgang der Verwaltungsaufwendungen führen sollte. Für die Folgejahre rechnen wir aufgrund steigender Marketingaufwendungen sowie höherer IT-Aufwendungen wieder mit einem Anstieg der Verwaltungsaufwendungen. Im Rahmen dieser Studie haben wir unsere Prognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr verfeinert und gleichzeitig erstmals eine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 formuliert. Dabei gehen wir von einem sukzessiven, deutlichen Anstieg der Gesamterträge aus, dem ein nur unterproportionaler Anstieg der Kosten gegenübersteht. Die Cost-Income-Ratio wird nach unserer Einschätzung bereits im Geschäftsjahr 2025 mit 89,7 % die Schwelle von 100 % unterschreiten und bis zum Geschäftsjahr 2027 deutlich auf 76,6 % zurückgehen. Die Summe der diskontierten Residualerträge ergibt einen Wert von 370,80 Mio. EUR. Bei einer Anzahl ausstehender Aktien von 35,66 Mio. ergibt sich ein fairer Unternehmenswert je Aktie von 10,40 EUR (bisher: 10,00 EUR), was einer leichten Erhöhung des Kursziels entspricht. Diese ist insbesondere auf die erstmalige Berücksichtigung der Schätzungen für das Geschäftsjahr 2027 zurückzuführen, welches eine höhere Basis für die Berechnung des Terminal Value bietet als das Geschäftsjahr 2026. Auf Basis des aktuellen Aktienkurses vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32194.pdf Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 07.04.25 (08:34 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 07.04.25 (10:30 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2112256 07.04.2025 CET/CEST °