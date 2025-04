Die meistgehandelten Produkte: Märkte stabilisieren sich – DAX und S&P legen kräftig zu

Nach einem sehr volatilen Start in die Woche kehren am Dienstag die Käufer an die Börsen zurück. Der DAX verzeichnet zum Handelsstart ein solides Plus. Auch der EuroStoxx 50 legt moderat zu, während der S&P 500 in den USA mit einer deutlichen Aufwärtsbewegung glänzt.

Makroökonomischer Überblick

Die Unsicherheit im internationalen Handel bleibt bestehen: US-Präsident Donald Trump hat am Vorabend klargestellt, dass er keine Kompromisse mit der EU oder China anstrebt. Die Hoffnung auf eine baldige Deeskalation im Handelskonflikt dürfte damit weiter schwinden – vor allem für exportorientierte Branchen bleibt das ein Belastungsfaktor.

Meistgehandelte Aktien

Infineon steht im Rampenlicht. Der Münchner Chiphersteller übernimmt das Automotive-Ethernet-Geschäft von Marvell Technology für 2,5 Milliarden US-Dollar. Der Deal wird von Marktteilnehmern als strategisch sinnvoll bewertet, da er das Portfolio im Wachstumsbereich autonomes Fahren stärkt und margenstarkes Geschäft verspricht. Die Aktie ist entsprechend gefragt.

Auch Siemens Energy zeigt deutliche Erholungstendenzen. Nach den heftigen Abgaben der letzten Tage sammeln Anleger nun erste Positionen ein. Der Wert gehört zu den größten Gewinnern im DAX und profitiert von einem kurzfristigen Stimmungsumschwung.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull HD6GAY 16,99 18350,987946 Punkte 4,78 Open End DAX® Bear UG40SM 26,39 22685,871205 Punkte 7.76 Open End DAX® Bear UG47EV 20,11 22058,059929 Punkte 13.93 Open End DAX® Bear UG4QZG 14,54 21499,621836 Punkte 14.1 Open End DAX® Bull HD7PD6 22,46 17796,89383 Punkte 8,41 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.04.2025; 11:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Put UG0DDS 5,980 18300,00 Punkte -8.96 19.09.2025 DAX® Call UG0DA0 1,170 22600,00 Punkte 22.48 20.06.2025 Rheinmetall AG Call UG0JV2 37,82 1000,00 EUR 2.85 17.09.2025 DAX® Call UG0DBH 25,62 18400,00 Punkte 5,21 19.09.2025 DAX® Call UG1NPU 6,78 22700,00 Punkte 8.28 20.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.04.2025; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long HD6SGH 10,52 14844,800392 Punkte 4 Open End S&P 500 Short HD2N5G 5,870 6074,93016 Punkte -5 Open End DAX® Long HD6SG2 0,830 17593,53629 Punkte 9 Open End DAX® Short HD6QH5 1,160 21768,361766 Punkte -10 Open End DAX® Short UG136M 2,080 21108,66515 Punkte -15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.04.2025; 11:45 Uhr;

