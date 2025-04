IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence führt Accum in Kombination mit Actinium-225 ein, um die Wirksamkeit und Sicherheit von Radioimmunkonjugaten in der Krebstherapie zu verbessern

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence führt Accum in Kombination mit Actinium-225 ein, um die Wirksamkeit und Sicherheit von Radioimmunkonjugaten in der Krebstherapie zu verbessern

Montreal, QC, Kanada, 8. April 2025 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen) (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das fortschrittliche Krebstherapeutika und Technologien zur Arzneimittelabgabe entwickelt, gibt seine Zusammenarbeit mit den Canadian Nuclear Laboratories (CNL) bekannt. CNL, Kanadas führende Einrichtung für Nuklearwissenschaften, wird präklinische Studien durchführen, in denen die Alphateilchen-Strahlentherapie Actinium-225 (Ac-225) mit der Accum®-Verabreichungstechnologie von Defence kombiniert wird.

Gezielte Strahlentherapien mit Ac-225 haben sich in der Krebsbehandlung als vielversprechend erwiesen. Ac-225 sendet starke Alpha-Partikel aus, die die DNA der Krebszellen irreparabel beschädigen und zum Zelltod führen. Ac-225 ist typischerweise an auf Krebs abzielende Antikörper gebunden. Viele dieser Ac-225-Antikörperkomplexe verfangen sich jedoch in Zellkompartimenten, den so genannten Endosomen, wodurch sie nicht in den Zellkern gelangen, wo sie am wirksamsten sein können. Die Accum®-Technologie von Defence wurde entwickelt, um das Entweichen dieser Komplexe aus Endosomen und ihre Akkumulation im Kern zu verbessern. Dieser Ansatz könnte die erforderliche Dosis von Ac-225 senken, wodurch Nebenwirkungen möglicherweise minimiert werden und gleichzeitig die therapeutische Wirksamkeit erhalten bleibt.

Ac-225 wird von CNL in seinem Th-229/Ac-225-Generator in den Chalk River Laboratories hergestellt und bereitgestellt. CNL wird mehrere auf Tumore abzielende Antikörper evaluieren, die mit der Accum®-Technologie modifiziert wurden, um Ac-225 zu transportieren. In Studien mit Nagetiermodellen werden die Bioverteilung, therapeutische Wirksamkeit und das Sicherheitsprofil dieser ausgewählten radioaktiv markierten Antikörper untersucht. Ziel des Forschungsvorhabens ist die Bestimmung, wie effektiv die Accum®-modifizierten Antikörper Ac-225 an Krebszellen abgeben und wie sich diese auf das Tumorwachstum auswirken. Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt in Richtung des Ziels von Defence, die Krebsbehandlung durch verbesserte zielgerichtete Therapien zu revolutionieren. Durch die Kombination des Know-hows von CNL im Bereich des Radioisotops Ac-225 und der Forschung und Entwicklung im Bereich der zielgerichteten Alpha-Therapie mit der innovativen Verabreichungstechnologie von Defence soll das Projekt die derzeitigen Beschränkungen bei radioisotopenbasierten Krebsbehandlungen überwinden.

Wir glauben, dass Accum® die Wirksamkeit von Ac-225-Immunkonjugaten durch Verbesserung der therapeutischen Wirksamkeit und des Tumor-Targetings erheblich steigern wird. Die Fähigkeit unserer Technologie, das Entweichen aus dem Endosom zu erleichtern und die Präsenz der Therapeutika in den Zellkernen zu erhöhen, verbessert die Wirksamkeit der Alpha-Teilchen an ihrem primären Ziel. Unser Team ist zuversichtlich, dass dieser innovative Ansatz die derzeitigen Beschränkungen bei der Verabreichung von Radioisotopen in der Onkologie überwinden wird, indem er die Wirkung von Krebsmedikamenten verstärkt und gleichzeitig die Toxizität außerhalb des Ziels verringert. Die Synergie zwischen Accum® und dem Know-how von CNL wird die Präzisionsonkologie voranbringen und zu wirksameren und sichereren Behandlungen führen, sagte Sébastien Plouffe, CEO und Gründer von Defence Therapeutics.

Mit Fortschreiten des Projekts wird Defence Therapeutics über die Entwicklung dieser mit Accum® verstärkten Radioimmunkonjugate berichten. Da der weltweite Markt für Radiopharmazeutika bis 2033 voraussichtlich 16,87 Milliarden USD erreichen wird, ist Defence gut positioniert, um zu diesem schnell wachsenden Bereich der Präzisionsonkologie einen Beitrag zu leisten.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes, im klinischen Stadium befindliches Biotech-Unternehmen, das neben neuartigen immunonkologischen Impfstoffen unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform die nächste Generation von Radioimmunkonjugaten und ADC-Produkten entwickelt. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUM®-Technologie, die einen präzisen Transport von Radioimmunkonjugaten oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht, sowie Impfantigenen. Als Folge davon können eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Sebastien Plouffe, President, CEO und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten des Managements des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten des Managements oder andere Faktoren ändern.

Die CSE und deren Marktregulierungsorgan (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

