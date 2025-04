Die meistgehandelten Produkte: Märkte im Minus – Delta erwartet mit Spannung Zahlen

Zur Wochenmitte geraten die Kurse erneut ins Rutschen: Der DAX verliert spürbar an Boden, der EuroStoxx 50 weicht zurück, und auch an der Wall Street zeigt sich der S&P 500 Vorbörslich unter Druck.

Makroökonomischer Überblick

Für Unruhe sorgt vor allem die Ankündigung der US-Regierung, Importzölle auf chinesische Elektrofahrzeuge und weitere Industrieprodukte auf bis zu 100 % anzuheben.

Am Abend richten sich die Blicke der Märkte auf die Veröffentlichung der FOMC-Protokolle. Die Fed-Minutes könnten weitere Hinweise auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank geben – und damit neue Impulse für die Kapitalmärkte setzen.

Meistgehandelte Aktien

Novartis und Roche geraten stark unter Druck. Neue US-Zölle auf Arzneimittelimporte treffen die Branche empfindlich. Da die komplexen Lieferketten kaum kurzfristig angepasst werden können, bleibt die Pharmaindustrie besonders exponiert.

Delta Air Lines steht heute mit der Vorlage der Quartalszahlen im Fokus. Die Ergebnisse gelten als wichtiger Gradmesser für die gesamte Luftfahrtbranche, insbesondere mit Blick auf die Entwicklung der Reise- und Geschäftsnachfrage.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG4L7W 8,35 20479,639776 Punkte 25.25 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG4R08 24,47 22149,220806 Punkte 8.01 Open End DAX® Bear UG4L8X 12,26 20879,632741 Punkte 17.12 Open End DAX® Bull HD7YKJ 14,04 18374,912305 Punkte 10,89 Open End DAX® Bull HD6GC5 12,86 18492,648109 Punkte 4,95 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.04.2025; 11:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Banco Santander S.A. Call HD6LAE 0,2000 6,00 EUR 9.41 18.06.2025 NASDAQ 100 Call UG4910 7,13 20000,00 Punkte 7.45 19.12.2025 NASDAQ 100 Call UG491L 2,880 22000,00 Punkte 9.98 19.12.2025 Allianz SE Call HD8VLG 2,130 330,00 EUR 6.22 17.06.2026 American Express Co. Call HD6SSK 3,110 250,00 USD 3.8 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.04.2025; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UG136M 1,790 21632,007967 Punkte -15 Open End DAX® Long HD6SGH 10,06 15212,844491 Punkte 4 Open End NVIDIA Corp. Short HD2Y9P 1,550 144,45558 USD -2 Open End DAX® Short UG2CJ6 4,490 21632,007967 Punkte -15 Open End Krones AG Short HD25SD 4,840 131,756479 EUR -5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.04.2025; 11:45 Uhr;

