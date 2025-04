EQS-Adhoc: Ad-hoc: Rekordquartal für die Cantourage-Gruppe: EUR 25,6 Mio. Umsatz in Q1 2025 – erstmals EUR 10,7 Mio. Umsatz in einem Monat

EQS-Ad-hoc: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Quartals-/Zwischenmitteilung

Ad-hoc: Rekordquartal für die Cantourage-Gruppe: EUR 25,6 Mio. Umsatz in Q1 2025 – erstmals EUR 10,7 Mio. Umsatz in einem Monat

Berlin, 10. April 2025 – Die Cantourage Group SE (im Folgenden „Cantourage“, ISIN: DE000A3DSV01, www.cantourage.com), Europas führendes börsennotiertes Unternehmen für medizinisches Cannabis, hat das stärkste Quartal ihrer Unternehmensgeschichte abgeschlossen: Im ersten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über EUR 25,6 Mio. – ein neuer Rekordwert.

Im März 2025 erwirtschaftete das Berliner Unternehmen zudem erstmals einen zweistelligen Monatsumsatz: Mit EUR 10,7 Mio. wurde der bisherige Höchstwert aus Dezember 2024 (EUR 8,5 Mio.) deutlich übertroffen.



Nachfrage nach Cantourage - Cannabisblüten wächst weiter deutlich

Der anhaltend starke Nachfrageanstieg nach Cannabisblüten von Cantourage spiegelt sich deutlich in der Umsatzentwicklung wider: Im Gesamtjahr 2024 hat das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von EUR 51,4 Mio. erwirtschaftet, was einer Steigerung von 118 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert (2023: EUR 23,6 Mio.) entspricht.



Über Cantourage:

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von medizinischem Cannabis. Cantourage ermöglicht es Anbauern weltweit, Produkte in europäischen Medizinmärkten zu verkaufen. Das 2019 gegründete Unternehmen arbeitet mit mehr als 60 Cannabis-Anbauern aus 18 Ländern zusammen. Cantourage stellt höchste pharmazeutische Qualitätsstandards entlang der Wertschöpfungskette sicher und bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Das Unternehmen ist seit dem 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel „HIGH“ geführt.



