EQS-Adhoc: Viromed Medical AG: Exklusive Vertriebspartnerschaft mit AMAMUS Vet für das Kaltplasma-Medizinprodukt ViroCAP® VET zum Einsatz in der Tiermedizin

EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag

Viromed Medical AG: Exklusive Vertriebspartnerschaft mit AMAMUS Vet für das Kaltplasma-Medizinprodukt ViroCAP® VET zum Einsatz in der Tiermedizin



10.04.2025 / 13:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Viromed Medical AG: Exklusive Vertriebspartnerschaft mit AMAMUS Vet für das Kaltplasma-Medizinprodukt ViroCAP® VET zum Einsatz in der Tiermedizin

Pinneberg, 10. April 2025 – Die Viromed Medical AG („Viromed“, Ticker: VMED; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie für Anwendungen in den Bereichen Wundheilung, Intensivmedizin und Raumluftentkeimung, und die Lang Life Sciences GmbH mit ihrer Marke und Tiermedizinplattform AMAMUS Vet haben einen exklusiven Vertrag zur Vermarktung von Viromeds Kaltplasma-Medizinprodukt ViroCAP® für die Anwendung in der Veterinärmedizin in Deutschland, Österreich und der Schweiz vereinbart.

Lang Life Sciences erhält die exklusiven Rechte zum Vertrieb von ViroCAP® VET für die tiermedizinische Behandlung von Hautinfektionen, Ekzemen, allergischen Hautreaktionen, Bisswunden und weiteren Hauterkrankungen bei Tieren. Das Unternehmen wird ViroCAP®-Geräte in einem Mindestvolumen von 1000 Stück in den ersten 12 Monaten erwerben und unter der Dachmarke AMAMUS Vet in der DACH-Region vermarkten und vertreiben. Die Belieferung beginnt ab Ende August. Ab diesem Zeitpunkt wird AMAMUS Vet im Kaltplasma-Segment ausschließlich ViroCAP® VET vertreiben.

Die Partnerschaft mit AMAMUS Vet markiert für Viromed den Eintritt in das Marktsegment Tiermedizin.



- Ende der Insiderinformation -

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Viromed Medical AG, Uwe Perbandt, Vorstand, kontakt@viromed-medical.de

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100%ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

10.04.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2115402 10.04.2025 CET/CEST