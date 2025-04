USA und Russland tauschen Gefangene aus - US-Russin gegen Deutsch-Russen

Moskau (Reuters) - Neuer Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland: Die russisch-amerikanische Doppelstaatlerin Ksenia Karelina ist aus russischer Haft freigekommen und auf dem Weg in die USA, schrieb US-Außenminister Marco Rubio am Donnerstag auf der Online-Plattform X.

Karelina war im August wegen Hochverrats zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die gebürtige Russin aus Los Angeles soll rund 50 Dollar zugunsten der Ukraine gespendet haben. Als sie Anfang 2024 ihre Familie in Russland besuchen wollte, wurde sie vom Sicherheitsdienst FSB verhaftet. Laut dem "Wall Street Journal" kommt für sie der Deutsch-Russe Arthur Petrov frei. Die USA ließen ihn 2023 auf Zypern verhaften, weil er waffentaugliche US-Mikroelektronik nach Russland exportiert haben soll.

Das US-Justizministerium erklärte vergangenes Jahr, Petrov sei an einem Geschäft beteiligt gewesen, bei dem für Waffenzulieferer des russischen Militärs US-Mikroelektronik beschafft worden sein soll. Es habe sich um einen ausgefeilten Schmugglerring gehandelt. Petrov war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Das "Wall Street Journal" schrieb weiter, der Austausch von Petrov gegen Karelina sei von CIA-Direktor John Ratcliffe persönlich mit einem hochrangigen russischen Geheimdienstvertreter in Abu Dhabi ausgehandelt worden. Ratcliffe habe auch mit FSB-Chef Alexander Bortnikow und dem Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes SVR, Sergej Naryschkin, gesprochen. Ratcliffe sagte gegenüber der Zeitung, Donald Trump habe einen weiteren, unrechtmäßigen US-Häftling aus Russland freibekommen. Ratcliffe dankte seinen Mitarbeitern und der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate für die Hilfe.

Karelina war bei einem Besuch ihrer Familie in Jekaterinburg im Februar 2024 festgenommen worden. Russische Sicherheitskräfte hatten ihr Mobiltelefon durchsucht und festgestellt, dass sie etwa 50 Dollar an eine in New York ansässige Hilfsorganisation gespendet hatte, die humanitäre Hilfe für die Ukraine leistet. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB beschuldigt die Organisation, Gelder für die ukrainische Armee gesammelt zu haben. Die Organisation "Razom for Ukraine" erklärte hingegen, dass ihre Spenden ausschließlich humanitären Projekten zugutekommen.

Karelina war vor demselben Gericht der Prozess gemacht worden, von dem auch der "Wall Street Journal"-Reporter Evan Gershkovich wegen Spionage verurteilt worden war. Der Journalist war im August im Zuge des größten Gefangenenaustausches zwischen den USA und Russland seit dem Kalten Krieg freigekommen. Karelinas Anwalt Michail Muschailow erklärte damals, seine Mandantin hoffe, bei einem künftigen Austausch dabei zu sein. Karelina wurde in Russland geboren und wanderte 2012 in die Vereinigten Staaten aus. 2021 erhielt sie die US-Staatsbürgerschaft.

(Bericht von Lucy Papachristou und Guy Faulconbridge, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)