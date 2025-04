ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel runter auf 9 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 13 auf 9 Euro gesenkt. Analyst Marcus Diebel ordnete am Donnerstagabend die Auswirkungen der gegenwärtigen Wirtschaftslage und der Zoll-Geschehnisse für die europäische Internetbranche ein. Beim Kochboxenanbieter gefällt ihm aktuell die mit 60 Prozent hohe Umsatzabhängigkeit von US-Verbrauchern nicht. Trotz einer attraktiven Bewertung der Aktien glaubt er daher nicht an eine Outperformance. Diebel setzt vor allem auf Auto1, Ocado und Scout24. Hellofresh zählt für ihn momentan indes neben Rightmove zu den Werten, die es zu meiden gilt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 22:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2025 / 00:15 / GMT

