AKTIE IM FOKUS: Hellofresh deutlich erholt - Viel Lob für Profitabilität

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurserholung von Hellofresh hat am Dienstag von den Geschäftszahlen immensen Schub erhalten. Die Papiere des Kochboxenanbieters kletterten in der Spitze um 12 Prozent auf das höchste Niveau seit Mitte März. Zuletzt notierten sie noch 8,6 Prozent im Plus bei 9,18 Euro.

Vor rund sieben Wochen hatten schwache Umsatzsignale im Chart eine Kurslücke aufgerissen, die sie nun teilweise wieder schließen. Auch die Rückkehr an die einfache 200-Tage-Linie ist nun gelungen. Sie gilt bei Börsianern als langfristiges Trendbarometer.

Im vorbörslichen Handel hatten Hellofresh zwischenzeitlich etwas gewankt, weil die Kochboxen-Nachfrage im ersten Quartal doch recht träge war. Dann aber gewann das Lob der Experten für die verbesserte Profitabilität die Oberhand. "Die Kernaussage ist, dass das Effizienzprogramm Wirkung zeigt wie geplant", kommentierte Giles Thorne von der Investmentbank Jefferies den Quartalsbericht. Bei den Themen Einsparungen und Kosteneffizienz sieht er noch mehr Potenzial.

Auch Experte Jo Barnet-Lamb von der UBS sprach von einem ermutigenden Bericht. Es sei zwar noch zu früh für eine vollständige Erfolgsmeldung, aber die Schritte gingen klar in die richtige Richtung.

Vom Monats- und Jahrestief bei 6,90 Euro haben sich die Aktien inzwischen um rund ein Drittel erholt./ag/edh/jha/