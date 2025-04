GNW-News: BleeqUp startet Crowdfunding-Kampagne für preisgekrönte KI-Sportbrille Ranger mit Kamera

^SHENZHEN, China, April 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach dem erfolgreichen Debüt

der KI-Sportbrille Ranger mit Kamera auf dem MWC, die mit elf renommierten Best- of-MWC-Awards ausgezeichnet wurde, nimmt BleeqUp (https://www.bleequp.com/) nun über eine neue Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter mit attraktiven Frühkaufangeboten und Rabatten Vorbestellungen entgegen. Um Outdoor- Sportbegeisterten wie Radfahrern, Läufern und Abenteurern ein besseres Preis- Leistungs-Verhältnis zu bieten, hat BleeqUp den endgültigen UVP auf 449 USD gesenkt. Liebling des MWC Falls Sie die Neuigkeiten beim MWC verpasst haben: BleeqUp hat kürzlich seine KI-Sportbrille Ranger mit Kamera vorgestellt, die die Funktionalität einer Weitwinkel-Actionkamera, eines Walkie-Talkies, eines Quad-Driver-Kopfhörers und einer UV400-Sonnenbrille in einem einzigen Paket vereint. Und mit der KI- gestützten Highlight-Erkennung für die automatische Videobearbeitung ist das Teilen Ihrer Reiseerlebnisse mit Familie, Freunden und in sozialen Medien mit einem Fingertipp erledigt und dauert nur ein paar Sekunden - stundenlange mühsame Videobearbeitung ist nicht nötig. Dank dieser Versprechen, die auf dem Qualcomm Snapdragon(®) W5-Chipsatz basieren, stach die BleeqUp Ranger auf dem MWC 2025 hervor. Die BleeqUp Ranger bietet mit ihrem mit Rücklicht ausgestatteten Akku bis zu fünf Stunden elektronisch stabilisierte Videoaufnahmen und bis zu achtundvierzig Stunden hochwertiger Audiowiedergabe dank überlegenen MEMS-Treibern. Dank der integrierten Touch-Bedienelemente, der Fernbedienung und des Walkie-Talkies bleiben Sie unterwegs in Verbindung - aber nicht so verbunden, dass Sie das Abenteuer nicht genießen können. Der ultraleichte TR90-Rahmen vereint Komfort und Haltbarkeit und ist mit einem verstellbaren Nasenpad ausgestattet und mit Korrekturgläsern kompatibel. Dank ihres einzigartigen Konzepts und der hochmodernen Technologie wurde die BleeqUp Ranger von mehreren vertrauenswürdigen Medienunternehmen wie PCMag (https://www.pcmag.com/news/the-best-of-mwc-2025) und Android Authority (https://www.androidauthority.com/android-authority-best-of-mwc- 2025-3532372/) mit elf Best-of-MWC-Awards ausgezeichnet. Außerdem wurden die einzigartigen Funktionen und Vorteile der Brille in nahezu unzähligen Artikeln besprochen. Kickstarter-Start Ab heute, 10. April, kann die KI-Sportbrille Ranger mit Kamera von BleeqUp im Rahmen einer 45 Tage dauernden Kampagne über Kickstarter vorbestellt werden. Wer vor dem Kickstarter-Start die Anzahlung von 9,90 USD geleistet hat, erhält die Ranger für 299 USD. Unterstützer, die während der Kampagne vorbestellen, können von zeitlich begrenzten Rabatten wie dem ?Super-Early-Bird"-Preis von 329 USD profitieren. Im Rahmen der Vorbestellungen über die Crowdfunding-Kampagne ist die Ranger in den Farbvarianten Schwarz und Weiß erhältlich. Auch Zubehör kann im Rahmen der Kampagne vorbestellt werden: Der Helmakku ist zum Super-Frühkaufpreis von 49 USD und der Bluetooth-Controller zum Super-Frühkaufpreis von 39 USD erhältlich. Außerdem sind drei verschiedene Gläsertypen vorbestellbar: UV-400- Gläser, photochrome Gläser und hochwertige Zeiss-Gläser. Die Auslieferung der über Kickstarter vorbestellten Brillen beginnt im Juni. Die endgültige UVP für die Ranger wurde für ein noch besseres Preis-Leistungs- Verhältnis auf 449 USD gesenkt. Vom 10. bis 13. April präsentiert BleeqUp die Ranger beim Sea Otter Classic (https://www.seaotterclassic.com/) in Monterey, Kalifornien. Kunden sind herzlich eingeladen, das Produkt auf der Ausstellungsfläche persönlich kennenzulernen. Weitere Informationen und Bilder finden Sie in der Pressemappe (https://drive.google.com/drive/folders/1EeuDm4kGjv1llOlBuf79rMurMMDDWsLO?usp=sh aring). Über BleeqUp Untergraben Sie die Tradition! BleeqUp ist eine KI-gesteuerte Outdoor- Sporttechnologiemarke, die Produkte für alle entwickelt, die sich nach offenen Straßen, dem Wind in den Haaren und ungezügelter Freude am Fahren sehnen. Unser Anspruch ist es, die Grenzen der KI-gestützten Technologie so zu erweitern, dass Sie Outdoor-Sportarten wie Radfahren, Wandern, Angeln, Laufen, Bootfahren, Basketball, Fußball und sogar Luftsportarten noch mehr genießen können. Bei BleeqUp möchten wir jedem die Möglichkeit geben, sein eigener Gestalter zu sein. Es ist unsere Aufgabe, Ihre extremsten Herausforderungen zu dokumentieren, Sie zu furchtlosen Aktionen zu inspirieren und Ihnen zu helfen, jeden Schweißtropfen in einen epischen Vlog oder Post zu verwandeln. Wir begleiten Sie auf jeder Ihrer Reisen in die Berge und zu den Meeren und dokumentieren jeden Durchbruch, den Sie auf Ihrer eigenen Reise erzielen. Snapdragon ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated. Snapdragon ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Medienkontakt: Alex Li alex@museperse.com Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2966ff03-9218-47b3- b23a-874e09996cc2 °