DAX-FLASH: Deutlich erholt - Trump rudert bei Zöllen weiter zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Montag deutlich erholt in die wegen Ostern verkürzte Handelswoche starten. Der Grund dafür ist eine weitere Entschärfung im globalen Zollstreit. So will die US-Regierung bei bestimmten elektronischen Produkten wie Smartphones von Sonderzöllen gegen zahlreiche Länder - darunter China - absehen.

In Asien reagierten die Börsen zum Wochenauftakt mit kräftigen Zuwächsen auf die Ankündigungen, während hierzulande der Broker IG den Leitindex Dax gut zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Plus von 2,2 Prozent 20.818 Punkte taxierte.

In den USA hatten zudem am Freitag die Börsen deutlich höher geschlossen. Stratege Mislav Matejka von JPMorgan sieht den US-Aktienmarkt allerdings aus dem Gröbsten bisher nicht heraus. Eine Rezession sei bestenfalls zur Hälfte eingepreist, schrieb er in einer aktuellen Einschätzung./ajx/zb