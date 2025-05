Aktien Frankfurt Ausblick: Dax vor weiteren Gewinnen - Positive Wochenbilanz

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Feiertagspause steuert der Dax am Freitag auf ein deutliches Plus zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator einen Anstieg von einem Prozent auf 22.742 Punkte. Damit winkt ihm neben einem positiven Start in den Mai ein Wochengewinn von 2,2 Prozent - der Rekord von 23.476 Punkten aus dem März rückt zudem immer näher. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen ähnlich fest wie der Dax erwartet.

Im April hatte der deutsche Leitindex um 1,5 Prozent zugelegt. Grund war die Erholungsrally nach dem Kurseinbruch wegen des von den USA losgetretenen, weltweiten Zollkonflikts.

Unterstützung für die europäischen Märkte kommt vor dem Wochenende aus Übersee. Am Donnerstag hatten in New York die Kurse an der US-Technologiebörse Nasdaq ordentlich angezogen. Aktuell stehen zudem deutliche Kursgewinne an etlichen asiatischen Handelsplätzen zu Buche. Aus China kamen am Donnerstag Entspannungssignale im Zollkonflikt mit den USA, die nun von Regierungsvertretern bekräftigt wurden. Die chinesischen Festlandsbörsen bleiben am Freitag geschlossen. In Tokio, Hongkong und Sydney zogen die Notierungen aber kräftig an.

Am deutschen Aktienmarkt stehen am Freitag Geschäftszahlen von Airbus und BASF im Fokus. Der weltgrößte Flugzeugbauer hatte bereits am Mittwochabend über seine Geschäftsentwicklung im ersten Quartal berichtet, worauf die Anleger wegen des Feiertags am Vortag erst jetzt reagieren können. Die Aktien honorierten es, dass Airbus trotz weniger Jet-Auslieferungen überraschend gut ins Jahr gestartet ist: Vorbörslich zogen die Aktien klar an. Dass der Handelskrieg die schon bestehenden Engpässe bei wichtigen Bauteilen zu verschärfen droht, belastete zunächst nicht.

Bei BASF zeichnen sich ebenfalls Kursgewinne ab. Der Chemiekonzern ist mit einem moderaten Umsatzrückgang ins Jahr gestartet, hält aber an seinem Ausblick fest./gl/jha/