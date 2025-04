Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Generalversammlung

Holcim veröffentlicht Agenda für die Generalversammlung 2025



Vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Dividende von CHF 3,10 pro Namenaktie entspricht einer Steigerung um 11 Prozent nach der Rekordleistung im Jahr 2024

Verwaltungsrat beantragt eine Ausschüttung in Form einer Sachdividende zur Durchführung des Spin-offs von Amrize

Kim Fausing als Nachfolger von Jan Jenisch im Amt des Verwaltungsratspräsidenten vorgeschlagen

Adolfo Orive und Dr. Sven Schneider als neue unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats vorgeschlagen

Die Generalversammlung von Holcim findet am 14. Mai 2025 ab 9 Uhr MESZ in der Bossard Arena in Zug in der Schweiz statt. Die Generalversammlung (GV) wird in deutscher und teilweise auch in englischer Sprache abgehalten und unter www.holcim.com/agm live übertragen, mit deutscher und englischer Simultanübersetzung.

Die Einladung zur Generalversammlung samt den Informationen zur Stimmabgabe und zu allen einzelnen Traktanden sowie verschiedene Begleitdokumente stehen unter www.holcim.com/agm zur Verfügung. Die wichtigsten Punkte, die den Aktionärinnen und Aktionären vorgeschlagen werden, wurden von Holcim bereits in den Medienmitteilungen vom 10. Januar, 28. Februar und 25. März 2025 angekündigt.

Vorgeschlagene Dividende

Der Verwaltungsrat schlägt auf Basis der Rekordleistung von Holcim im Geschäftsjahr 2024 eine gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent erhöhte Dividende von CHF 3,10 pro Namenaktie von Holcim vor. Im Falle einer Genehmigung durch die Aktionärinnen und Aktionäre wird die Dividende aus den ausländischen Kapitaleinlagereserven der steuerlichen Kapitaleinlagen ausgezahlt. Die schweizerische Verrechnungssteuer kommt dabei nicht zur Anwendung.

Sachdividende zur Durchführung des Spin-offs von Amrize

Der Verwaltungsrat beantragt eine Sonderausschüttung in Form einer Sachdividende von einer (1) Amrize-Aktie für jede Holcim-Aktie. Ein positives Votum ermöglicht Holcim die Durchführung der geplanten Kapitalmarkttrennung mittels eines 100-prozentigen Spin-offs von Holcims Nordamerikageschäft, das künftig unter dem Namen Amrize firmiert. Wir glauben, dass diese Transaktion neue Wertschöpfungspotenziale für alle Aktionärinnen und Aktionäre schaffen wird. Als eigenständige, separat gehandelte Unternehmen profitieren Holcim und Amrize künftig beide von einem geschärften strategischen und operativen Fokus. Hierzu werden sich ihre jeweiligen Managementteams auf die Nutzung der einzigartigen Chancen in ihren spezifischen Märkten konzentrieren.

Die Amrize-Aktien sollen unter dem Symbol «AMRZ» an der New York Stock Exchange (NYSE) und an der SIX Swiss Exchange kotiert werden.

Der Spin-off wird sich voraussichtlich steuerneutral auswirken, was die Schweizer Steuer und die US-Bundeseinkommenssteuer betrifft.

Im Falle einer Genehmigung durch die Aktionärinnen und Aktionäre bei der Generalversammlung wird mit der Durchführung des Spin-offs im Juni 2025 gerechnet, sofern bestimmte in der Einladung zur Generalversammlung aufgeführte Bedingungen erfüllt sind. Sobald zusätzliche Informationen vorliegen, wird Holcim diese zur Verfügung stellen.

Weitere Einzelheiten über den Spin-off erfahren Sie unter www.holcim.com/agm:

in der Einladung zur Generalversammlung

in der Informationsbroschüre für Aktionärinnen und Aktionäre zum vorgeschlagenen Spin-off von Amrize

im Entwurf der «Form 10»-Registrierungserklärung, der am 28. Februar 2025 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht wurde und auf der Spin-off-Anlegerwebsite von Holcim (www.holcim.com/draft-registration-statement) sowie unter www.sec.gov verfügbar ist

Eine aktualisierte Version der «Form 10»-Registrierungserklärung soll zusammen mit den Finanzinformationen zu Amrize für das erste Quartal 2025 im Mai 2025 noch vor der Generalversammlung eingereicht werden.

Änderungen im Verwaltungsrat

Jan Jenisch stellt sich infolge seiner Ernennung zum designierten Verwaltungsratspräsidenten und CEO von Amrize nicht zur Wiederwahl. Nach zwölf Jahren im Verwaltungsrat stellt sich Hanne Sørensen nicht mehr zur Wiederwahl. Hanne Sørensen hatte die Rolle der Vizepräsidentin des Verwaltungsrats inne. Sie führte zudem den Vorsitz im Nominierungs-, Vergütungs- und Governance-Ausschuss und sorgte als Lead Independent Director des Verwaltungsrats für strikte unabhängige Kontrollmechanismen. Jürg Oleas stellt sich bei der Generalversammlung ebenfalls nicht zur Wiederwahl, weil er als designiertes Mitglied in den Verwaltungsrat von Amrize berufen worden ist. Der Verwaltungsrat dankt ihnen allen für ihr Engagement und ihre herausragenden Beiträge.

Der Verwaltungsrat von Holcim schlägt Kim Fausing als Präsidenten des Verwaltungsrats vor. Kim Fausing, der seit 2017 Präsident und CEO von Danfoss ist, ist ein äusserst erfolgreicher Senior Manager und seit 2020 ein wertvolles Mitglied des Verwaltungsrats von Holcim.

Der Verwaltungsrat schlägt Adolfo Orive und Dr. Sven Schneider als neue unabhängige Mitglieder des Verwaltungsrats vor. Adolfo Orive, der seit April 2019 Präsident und CEO von Tetra Pak ist, wird seine umfassende Erfahrung in der Führung von Unternehmen auf Landes- und Regionalebene in den Verwaltungsrat einbringen. Dr. Sven Schneider, seit 2019 CFO von Infineon, ist eine äusserst erfahrene und vielseitige Führungspersönlichkeit im Finanzbereich mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Leitung grosser Unternehmen.

Alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl. Mit den vorgeschlagenen Ernennungen besteht der Verwaltungsrat von Holcim künftig aus zehn Mitgliedern, von denen alle unabhängig sind.

