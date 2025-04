IRW-News: Global Tactical Metals Corp.: Global Tactical Metals Corp. tritt dem Critical Minerals Institute bei vor dem Hintergrund steigender Nachfrage nach strategischen Metallen

IRW-PRESS: Global Tactical Metals Corp.: Global Tactical Metals Corp. tritt dem Critical Minerals Institute bei vor dem Hintergrund steigender Nachfrage nach strategischen Metallen

Toronto, Ontario - 14. April 2025 / IRW-Press / Global Tactical Metals Corp. (CSE: MONI | FWB: A7F) (Global Tactical Metals Corp. oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es dem Critical Minerals Institute (CMI) als Mitglied beigetreten ist.

Das Critical Minerals Institute (CMI) ist eine weltweit tätige Organisation, die Unternehmen, Regierungen und Interessensvertreter in Fragen der nachhaltigen Entwicklung und der strategischen Beschaffung von kritischen Mineralien, die für den technologischen und industriellen Fortschritt unerlässlich sind, informiert, aufklärt und berät. Das CMI bietet exklusive Einblicke und Informationen, darunter Masterclasses und den wöchentlichen Technology Metals Report (TMR).

Das Critical Minerals Institute (CMI) hat kürzlich seine mit Spannung erwartete CMI Critical Minerals List 2025 veröffentlicht. Diese Liste hebt 23 Mineralien hervor, die für die technologischen, wirtschaftlichen und strategischen Erfordernisse einer sich schnell wandelnden globalen Landschaft entscheidend sind. Die Veröffentlichung erfolgt zu einem Zeitpunkt beschleunigten wirtschaftlichen Wandels - angetrieben durch Elektrifizierung, Dekarbonisierung und digitale Infrastruktur - sowie zunehmender geopolitischer Komplexität. Die Liste basiert auf einer umfassenden Analyse von zwölf nationalen Strategien zu kritischen Rohstoffen führender Volkswirtschaften und Bündnisse, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, die Europäische Union, Japan, Südkorea und die NATO. Von weltweit identifizierten 55 einzigartigen Mineralien hebt die CMI-Auswahl jene hervor, die auf mindestens 7 der 12 beobachteten Listen erscheinen. Diese datenbasierte Methodik bietet eine fundierte Übersicht über die wichtigsten Rohstoffe für zukünftige Resilienz, Versorgungssicherheit und industrielle Führungsstärke.

Der Beitritt zum Critical Minerals Institute steht im Einklang mit unserer übergeordneten Mission, eine aktive Rolle in der Zukunft kritischer Mineralien in Nordamerika zu spielen, sagte Kelly Abbott, CEO von Global Tactical. Da geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Umbrüche die Nachfrage nach sicheren, inländischen Lieferketten beschleunigen, sind Organisationen wie das CMI entscheidend, um Branchenwissen mit politischer Wirkung zu verbinden. Wir freuen uns, zu diesem wichtigen Dialog beizutragen und die Zukunft mitzugestalten.

Liste der kritischen Mineralien: https://investornews.com/critical-minerals-rare-earths/breaking-the-cmi-critical-minerals-list-2025-a-strategic-blueprint-for-global-technology-defense-and-economic-security/

Über Global Tactical Metals Corp.

Global Tactical Metals Corp. konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Mineralkonzessionen, die den kritischen Ressourcenbedarf in Nordamerika adressieren. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung an der Liegenschaft St. Anthony, einem vielversprechenden Explorationsprojekt in Neufundland, Kanada, gelegen in einer Region mit hohem mineralischem Potenzial.

Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Explorationsportfolio durch die Absteckung eines umfangreichen Landpakets im Township Darling im Südosten Ontarios - rund 300 km nordöstlich von Toronto - erheblich erweitert. Dieses Gebiet umfasst inzwischen über 1.400 Hektar und konzentriert sich auf die Exploration kritischer Mineralien, insbesondere Antimon, einem strategischen Element für die Bereiche erneuerbare Energien, Verteidigung und Elektronik.

Ergänzend hat Global Tactical Metals Corp. seinen strategischen Fußabdruck in den Vereinigten Staaten durch die Absteckung der Mine Green, einem ehemals produzierenden Antimon-Vorkommen in Nevada, ausgeweitet und unterstreicht damit sein Engagement zur Sicherung kritischer Rohstoffquellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen betreffen, gelten möglicherweise als zukunftsgerichtet. Solche Aussagen sind erkennbar an Begriffen wie könnte, sollte, erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, potenziell oder ähnlichen Ausdrücken. Sie betreffen zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen und beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration und Entwicklung der Mineralkonzessionen des Unternehmens, einschließlich der St. Anthony-Liegenschaft, der Ontario-Claims und der neu abgesteckten Green Mine. Ebenso umfassen sie Einschätzungen zum potenziellen Wert und zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit dieser Mineralienprojekte, zur wachsenden Nachfrage nach Antimon und deren Einfluss auf die strategischen Initiativen des Unternehmens sowie zur Fähigkeit des Unternehmens, Explorationsprogramme durchzuführen, geologische Bewertungen vorzunehmen und seine Vermögenswerte in Richtung potenzieller Ressourcendefinition weiterzuentwickeln.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf verschiedenen Annahmen, darunter insbesondere die Fähigkeit des Unternehmens, Explorations- und Entwicklungsaktivitäten erfolgreich umzusetzen, Zugang zu Kapital und Infrastruktur zu erhalten, erforderliche behördliche Genehmigungen zu erlangen sowie günstige Marktbedingungen für kritische Rohstoffe vorzufinden.

Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Erwartungen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen, regulatorischen Freigaben oder Finanzierungen, geologische oder technische Herausforderungen bei der Exploration und Erschließung, Änderungen der Marktnachfrage oder Rohstoffpreise sowie unvorhergesehene ökologische oder betriebliche Risiken.

Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorgenannte Liste nicht abschließend ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich ändern. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß Definition in den Richtlinien der CSE) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

