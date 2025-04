AKTIEN IM FOKUS: Autowerte gefragt - Trump stellt Zollausnahmen in Aussicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Autobauern haben am Dienstag im vorbörslichen Handel auf die von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellten, temporären Ausnahmen von weitreichenden Zöllen positiv reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate verbuchten die Papiere von BMW , Mercedes-Benz , Porsche AG und Volkswagen Kursgewinne zwischen 2,7 und 3,8 Prozent im Vergleich zu ihren Schlusskursen im Xetra-Handel.

Autofirmen bräuchten etwas mehr Zeit, um ihre Lieferketten auf eine Teile-Produktion in den USA umzustellen, sagte Trump zur Begründung. Deswegen prüfe er gerade, wie man einigen Herstellern helfen könne. Der Präsident hatte Zölle in Höhe von 25 Prozent auf in die USA importierte Fahrzeuge verhängt - und Anfang Mai sollen auch Zölle auf eingeführte Bauteile folgen. Zugleich sind bereits einige Fahrzeuge aus Mexiko und Kanada im Rahmen eines nordamerikanischen Handelsabkommen ausgenommen.

Der europäische Autoindex Stoxx Europe 600 Automobiles ist 2025 mit einem Minus von bisher rund zwölf Prozent einer der größten Verlierer im Branchentableau. Ein Anfang Dezember gestarteter Erholungsversuch wurde spätestens Ende Februar jäh ausgebremst durch die US-Zollpolitik. Allein seither ging es um mehr als 20 Prozent nach unten./edh/mis