Presseinformation

Stepstone Gehaltsreport: Mit diesen Gehältern gehören Beschäftigte zu den Spitzenverdienenden

Analyse von über 1 Mio. Gehaltsdaten zeigt die Spitzengehälter in Deutschland

80.000 Euro Jahreseinkommen reichen für die Top 10 % – große regionale Unterschiede

Bestverdienende vor allem in Hamburg, Hessen und Süddeutschland

Spitzengehälter nicht nur für Führungskräfte – hochqualifizierte Beschäftigte erzielen hohe Gehälter

DÜSSELDORF, 15. April 2025 — Das Gehalt ist bei der Jobentscheidung oftmals der wichtigste Faktor. Mit Daten des Gehaltsreports 2025 hat The Stepstone Group jetzt analysiert, ab welchem Einkommen Vollzeitbeschäftigte in Deutschland zu den Bestverdienenden gehören – und in welchen Regionen und Berufen hohe Gehälter winken.

Das Ergebnis: Wer in Deutschland zu den oberen zehn Prozent der Beschäftigten gehören will, muss im Median 80.000 Euro verdienen – für die Top fünf Prozent sind 97.000 Euro erforderlich. Wer 143.750 Euro im Jahr verdient, gehört zum einkommensstärksten Prozent der Beschäftigten.

Mit diesen Gehältern zählen Vollzeitbeschäftigte in Deutschland zu den Bestverdienenden (Bruttomediangehalt) – Stepstone Gehaltsreport 2025

Hohe Gehälter in Hamburg, Hessen und Süddeutschland

An den wirtschaftlich starken Standorten boomt das Gehalt. Die höchsten Bruttomediangehälter werden in Hamburg (52.000 Euro), Baden-Württemberg (50.250 Euro), Hessen (50.250 Euro) und Bayern (50.000 Euro) gezahlt – deutlich über dem deutschlandweiten Median von 45.800 Euro. Um in diesen Regionen zu den Bestverdienenden zu gehören, ist ein deutlich höheres Gehalt nötig. In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt zählen Beschäftigte bereits ab 61.750 Euro zu den obersten zehn Prozent, während in Nordrhein-Westfalen 79.000 Euro geknackt werden müssen.

„Spitzenverdienende sind vor allem in den wirtschaftsstarken Metropolregionen zu finden. Denn dort sind viele global agierende Unternehmen vertreten, die Deutschlands Image in der Welt prägen und dafür im Wettbewerb um Spitzenkräfte stehen. Faktoren wie Spezialisierung, Personalverantwortung, Hochschulabschluss und Branche erhöhen die Chance auf ein Top-Gehalt“, sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei The Stepstone Group.

Auch ohne Personalverantwortung sind Top-Gehälter möglich

Top-Manager*innen tragen Verantwortung, führen große Teams und verwalten Millionenbudgets und können mit den höchsten Gehältern rechnen. Doch nicht nur Führungskräfte verdienen überdurchschnittlich – hochspezialisierte Fachkräfte können auch ohne Personalverantwortung weit über 100.000 Euro im Jahr verdienen.

Die höchsten Gehälter ohne Personalverantwortung erzielen die Berufsgruppen Ärzt*innen (Radiolog*innen 121.750 Euro, Anästhesist*innen 103.000 Euro), Berater*innen (Principal Consultant 101.250 Euro), Jurist*innen (Senior Legal Counsel 105.000 Euro, Patentanwält*innen 106.500 Euro). Aber auch IT’ler*innen profitieren von der hohen Nachfrage nach Tech-Spezialist*innen. Das sind zum Beispiel Enterprise Architects (102.750 Euro), Senior Solution Architects (102.250 Euro) und Lead Engineers (91.750 Euro).

„Im internationalen Wettbewerb um die besten Fachkräfte, die die deutsche Wirtschaft voranbringen, werden Unternehmen auch weiterhin hohe Gehälter zahlen. Das sind zum Beispiel die Bereiche Pharma und Biotech, Luft- und Raumfahrt sowie Expert*innen für die Transformation mit nachhaltigen Technologien. Positionen um Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit sind schon heute stark gefragt. Durch die immer älter werdende Gesellschaft, wird auch der Gesundheitssektor eine wichtigere Rolle spielen“, sagt Dr. Tobias Zimmermann.

Datenbasis und Methodik

Für die Spitzenverdienenden-Auswertung wurden über 1 Mio. Vergütungsdaten des Stepstone Gehaltsreports 2025 analysiert, um die Bruttomediangehälter der oberen 1, 5 und 10 Prozent der Vollzeitbeschäftigten auf Bundes- und Landesebene darzustellen. Darüber hinaus wurden die Gehälter von Beschäftigten ohne Personalverantwortung analysiert. Die Werte sind für die bessere Lesbarkeit auf 250 Euro-Schritte gerundet. Sämtliche Daten wurden von unseren Vergütungsberater*innen geprüft und einer Gewichtung unterzogen.

Über den Stepstone Gehaltsplaner

Die Jobplattform Stepstone bietet neben dem jährlichen Stepstone Gehaltsreport weitere Services zum Thema Gehalt. Dazu gehört auch der Stepstone Gehaltsplaner, für den Jobexpert*innen und Marktforschende einen Algorithmus entwickelt haben, der auf Basis der wichtigsten Gehaltstreiber (z. B. Branche, Tätigkeit, Erfahrung) eine sehr genaue Prognose der persönlichen Gehaltshöhe liefert. Weitere Informationen unter: www.stepstone.de/gehaltsplaner



Was ist das Mediangehalt? Und was unterscheidet es vom Durchschnittsgehalt?

Der Durchschnitt wird berechnet, indem alle Werte summiert und danach durch die Anzahl der Datensätze geteilt wird. Der Durchschnittswert kann durch extrem hohe oder niedrige Werte verzerrt werden. Zur besseren Einordnung des Durchschnittswertes hilft deshalb ein Vergleich mit dem Median. Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte aller Werte liegt. Das heißt, es gibt exakt gleich viele Gehälter, die niedriger und die höher sind als das Mediangehalt.

Über den Stepstone Gehaltsreport 2025

Der Stepstone Gehaltsreport 2025 basiert auf einer der größten Gehaltsdatenbanken in Deutschland mit Gehaltsangaben nach Ort und Region, Berufsgruppe, Branche, Berufserfahrung und vielem mehr. Der Gehaltsreport 2025 ist repräsentativ für die Erwerbsbevölkerung auf Bundes- und Landesebene nach den Kriterien Alter, Geschlecht, Hochschulabschluss und Wirtschaftssektor. Die Gehaltsangaben sind nicht direkt mit denen aus den Vorjahren vergleichbar. Dies resultiert aus Veränderungen in der Auswertungsmethodik und der Zusammensetzung der Stichprobe.

Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr rund 140 Millionen Bewerbungen etwa 140.000 Arbeitgeber. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete The Stepstone Group einen Umsatz von mehr als 900 Millionen Euro. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern aktiv – darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit rund 3.500 Menschen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/deutsch



