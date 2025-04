Generalversammlung wählt Andreas Häberli zum neuen Verwaltungsratspräsidenten und stimmt allen weiteren Anträgen zu

KOMAX Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Dierikon, 16. April 2025

Medienmitteilung

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Komax Holding AG stimmten an der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2025 im KKL Luzern allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Dabei wählten sie Andreas Häberli zum Verwaltungsratspräsidenten sowie Daniel Lippuner neu in den Verwaltungsrat.

An der Generalversammlung der Komax Holding AG im KKL Luzern nahmen 251 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Sie stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats deutlich zu. Insgesamt waren 62.7% des Aktienkapitals vertreten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten dem Wechsel im Präsidium des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu: Andreas Häberli folgt auf Beat Kälin, der nach zehn Jahren den Vorsitz abgibt und als Mitglied dem Verwaltungsrat erhalten bleibt. «Ich bedanke mich herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und danke Beat Kälin für seinen bisherigen ausserordentlichen Einsatz für die Komax Gruppe», sagte Andreas Häberli nach seiner Wahl. Neu in den Verwaltungsrat wurde Daniel Lippuner gewählt, der über 25 Jahre Managementerfahrung, u. a. im Wachstumsmarkt Asien, in das Gremium einbringt.

Roland Siegwart trat aufgrund der Amtszeitbeschränkung nicht zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat an. Beat Kälin dankte ihm für seine wertvollen Beiträge im Gremium in den letzten zwölf Jahren. Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten die fünf zur Wahl stehenden bisherigen Verwaltungsratsmitglieder für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr: David Dean, Annette Heimlicher, Mariel Hoch, Beat Kälin und Jürg Werner.

Matijas Meyer, CEO Komax Group, hob in seinen Ausführungen zum Geschäftsjahr 2024 das umfassende Kostensenkungsprogramm hervor, das derzeit in Umsetzung ist und die Profitabilität nachhaltig verbessern wird. Ab 2026 wird es die Kostenbasis um mindestens CHF 10 Millionen reduzieren. Zudem erläuterte er, dass die Bewältigung der Zollthematik eine Herausforderung darstellt, die Komax Gruppe mit mehreren eigenen Standorten in den USA jedoch gut positioniert ist. Als positiv bezeichnete er, dass die Komax Gruppe nur wenige lokalen Mitbewerber hat. Die Hauptmitbewerber kommen aus Asien.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind nachfolgend in der Medienmitteilung ersichtlich.

Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit rund 3400 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.

