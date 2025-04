GNW-News: Die Konferenz der Provinz Fujian zur Entwicklung der Kultur- und Tourismuswirtschaft 2025 beginnt in Nanping, Provinz Fujian

^NANPING, China, April 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 17. April hat in Nanping,

Provinz Fujian, die Konferenz der Provinz Fujian zur Entwicklung der Kultur- und Tourismuswirtschaft 2025 (Fujian Provincial Conference on the Development of Cultural Tourism Economy) mit dem Thema ?Förderung von Kultur und Tourismus als tragende Wirtschaftszweige" begonnen. Im Rahmen der Veranstaltung werden 115 wichtige Investitionsprojekte im Bereich Kultur- und Tourismuswirtschaft mit einem geplanten Gesamtinvestitionsvolumen von 200,7 Mrd. Yuan vorgestellt. Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3846/eng) Ziel der Konferenz ist es, der Stadt und der lokalen Wirtschaft durch eine Reihe kulturell interessanter und hochkarätiger Veranstaltungen während des gesamten Jahres neue Impulse zu verleihen. Die Konferenz beginnt mit der Eröffnungsfeier am Abend des 17. April und dauert drei Tage. Zu den Höhepunkten zählen die Konferenz zur Entwicklung der Kultur- und Tourismuswirtschaft, die Investitions- und Finanzierungsbörse für die Kultur- und Tourismuswirtschaft und die Initiative ?Jahr des Kultur- und Tourismuskonsums". Darüber hinaus finden in der gesamten Provinz acht Nebenveranstaltungen, neun große Marketingkampagnen und 34 kulturtouristische Aktivitäten statt. Vor und nach der Konferenz stehen in der ganzen Provinz mehr als 1.200 Werbeaktionen auf dem Programm. Die Stadt Nanping treibt unter dem Titel ?Greater Mt. Wuyi Cultural Tourism Circle" die Entwicklung der Region um das Wuji-Gebirge zum kulturellen Rundreiseziel voran. Zu den wichtigsten Initiativen gehören ein digitales Projekt für darstellende Künste mit dem Titel ?Der Mond spiegelt sich im Wuyi- Gebirge", ein Kulturprojekt zum Bau des Großen Gartens ?Die Eleganz von Fujian" und eine Reihe von Tourismusrouten zu den Themen Nationalpark, Tee sowie Philosophie und Kulturerbe von Zhu Xi. Unter diesen Projekten sticht ?Der Mond spiegelt sich im Wuyi-Gebirge" hervor. Mit Hilfe eines intelligenten 270°-Panorama-Wasserbühnensystems, digital gesteuerter Wasserleinwände und mit bloßem Auge sichtbarer 3D-Technologie wird die Landschaft des UNESCO-Weltnatur- und Weltkulturerbes in eine lebendige Leinwand verwandelt. Dabei werden Elemente der Philosophie und des kulturellen Erbes von Zhu Xi, der Kultur Fujians und der Teekultur miteinander verwoben. Um der Tourismusindustrie neue Impulse zu geben, plant die Regierung von Fujian außerdem die Einführung von mehr als 120 gemeinnützigen Kultur- und Tourismusinitiativen, darunter Verbrauchersubventionen, die Zusammenarbeit zwischen Einkaufszentren usw. Quelle: 2025 Fujian Provincial Conference on the Development of Cultural Tourism Economy °