IRW-News: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining erweitert 90.000 Hektar großes Uranprojekt Yuty Prometeo, das unmittelbar an UECs 8,96 Mio. Pfund schwere Lagerstätte grenzt NI 43-101-konformer Fachbericht ist bereits in Arbeit

IRW-PRESS: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining erweitert 90.000 Hektar großes Uranprojekt Yuty Prometeo, das unmittelbar an UECs 8,96 Mio. Pfund schwere Lagerstätte grenzt NI 43-101-konformer Fachbericht ist bereits in Arbeit

Vancouver, BC - 17. April 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. (Vanguard oder das Unternehmen) (CSE: UUU | OTC: RECHF | FWB: SL5) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Ariel Testi, CPG, ein führender Geologe, mit der Erstellung eines ersten NI 43-101-konformen Fachberichts für das neu erworbene Projekt Yuty Prometeo (Yuty Prometeo) im Südosten von Paraguay beauftragt wurde. Der Bericht soll innerhalb der nächsten 30 Tage fertiggestellt werden.

Dieses Update folgt auf die zuvor angekündigte Absichtserklärung (LOI) vom 8. April 2025, die sich auf Vanguards Erwerb eines 90.000 Hektar (222.395 Acres) großen Konzessionspakets, das die Konzessionen San Jose und Prometeo umfasst, bezieht. Das Konzessionsgebiet Yuty Prometeo befindet sich im Paraná-Becken und grenzt an das von UEC betriebene Projekt Yuty, das eine Uranressource von 8,96 Millionen Pfund beherbergt.

Als CEO von Vanguard Mining Corp. betrachte ich den Erwerb des Projekts Yuty Prometeo als transformativen Meilenstein in unserer Uranexplorationsstrategie. Diese äußerst aussichtsreichen Konzessionen, die unmittelbar an UECs etablierte Lagerstätte Yuty mit einer Ressource von mehreren Millionen Pfund grenzen, sichern uns ein strategisches Standbein in einer der vielversprechendsten Uranregionen Südamerikas. Die Beauftragung von Ariel mit der Erstellung eines ersten NI 43-101-konformen Fachberichts ist eine wertvolle Ergänzung zu dieser Initiative. Ich bin schon sehr gespannt auf seine Erkenntnisse und Führungsqualitäten im Zuge der weiteren Projekterschließung. - David Greenway, CEO, Vanguard Mining Corp.

Über Herrn Ariel Testi, CPG

Herr Ariel Testi ist ein erfahrener Geologe, Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmer mit 22 Jahren Erfahrung in der Bergbaubranche. Sein Fachwissen umfasst die Rohstoffexploration, die Projekterschließung und das strategische Management von Bergbauunternehmen.

Er begann seine Karriere im Jahr 2003 als Projektgeologe und leitete Explorationsprogramme zur Auffindung von Basismetallen, Uran und Edelmetallen in ganz Argentinien und Chile. Im Laufe der Jahre war er an Explorationsprojekten für mehrere namhafte Unternehmen beteiligt, unter anderem Anglo American PLC, BHP Billiton plc, Hochschild Mining plc, Northern Orion Resources Inc und Mandalay Resources Corporation.

Im Jahr 2017 stieg Herr Testi in die Firma Minera Cielo Azul S.A., eine Tochtergesellschaft von Blue Sky Uranium Corp., ein, wo er maßgeblich an der Entdeckung der Lagerstätte Ivana mitwirkte. Ivana ist eine U-V-Lagerstätte, die sich derzeit im Vormachbarkeitsstadium befindet. Die Lagerstätte beherbergt eine angedeutete Ressource von über 17 Millionen Pfund UO und hat damit eine neue Uranbergbauregion in Argentinien geschaffen.

Herr Testi verfügt über einen Bachelorabschluss (Bachelor of Science) in Geologie von der Universität La Plata (2000), einen Masterabschluss (Master of Science) in angewandter Geologie von der Queen's University (2012) und ein MBA-Diplom für Führungskräfte von der IAE Business School der Universidad Austral (2018). Er ist ein aktives Mitglied der Society of Economic Geologists (SEG), des American Institute of Professional Geologists (AIPG) und der Argentine Geological Society. Darüber hinaus arbeitet er mit der Nationalen Universität von Río Negro und der Universidad Austral zusammen.

Über das Projekt Yuty Prometeo

Das Projekt Yuty Prometeo besteht aus vier (4) Konzessionen - drei (3) Konzessionen unter dem Namen San Jose und eine (1) Konzession unter dem Namen Prometeo, die zusammen eine Fläche von rund 90.000 Hektar (222.395 Acres) im uranreichen Paraná-Becken im Südosten von Paraguay abdecken.

Die Konzession Prometeo erstreckt sich über rund 27.666 Hektar (68.368 Acres) und grenzt unmittelbar an das von UEC betriebene Projekt Yuty. Historische Aufzeichnungen verweisen auf 28 Bohrlöcher im Konzessionsgebiet, der Urangehalt variiert zwischen 0,05 % und 0,10 % UO. Datenmaterial aus früheren Arbeiten der Anschutz Corporation deuten darauf hin, dass die Konzession Prometeo auf demselben Entwicklungszug liegt wie die benachbarte Konzession Transandes von UEC.

Die drei aneinandergrenzenden Konzessionen San Jose erstrecken sich über insgesamt 62.210 Hektar (153.754 Acres) entlang der Perm-Karbon-Kontaktzone und befinden sich ca. 100 km nordwestlich des von UEC betriebenen Projekts Yuty bzw. 40 km westlich des Projekts Coronel Oviedo. Anhand einer radiometrischen Messung, die mit einem Fahrzeug in einem 40 km x 10 km großen Areal durchgeführt wurde, konnten auf dem gesamten Konzessionsgelände bedeutende Urananomalien ermittelt werden.

Zusammen bilden diese Konzessionen ein strategisch günstig gelegenes, äußerst aussichtsreiches Uranexplorationsprojekt in einer der vielversprechendsten Uranbergbauregionen Südamerikas.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79268/VanguardMining_170425_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Projektkarte der Konzessionen Yuty Prometeo mit Darstellung des regionalen Straßenzugangs, der Grenzen von Vanguards Konzessionen San Jose und Prometeo und des benachbarten Projekts Yuty von Uranium Energy Corp. (UEC).

Anmerkungen:

Die Konzessionsblöcke Vanguard sind als Vanguard Mining dargestellt und mit schwarz-orangefarbenen Linien umrissen. Radiometrische Anomalien: Zunehmende Intensität ist in gelb-pink-rot-violett-blau dargestellt.

Über UECs Projekt Yuty ISR

Das Projekt Yuty ISR, im Besitz von UEC, umfasst ungefähr 117.359 Hektar (290.000 Acres) und liegt etwa 200 Kilometer östlich und südöstlich von Asunción, der Hauptstadt von Paraguay. Das im Paraná-Becken gelegene Gebiet beinhaltet mehrere bekannte Uranvorkommen, wie z. B. Figueira und Amorinópolis in Brasilien. Vorläufige Studien deuten auf die Eignung des Vorkommens zum In-situ-Abbau (ISR) hin, die gleiche kostengünstige Gewinnungsmethode, die UEC erfolgreich in seinen Betrieben in Texas anwendet.

Moderne Exploration im Projekt Yuty begann im Jahr 1976, als Anschutz Corporation (Anschutz) aus Denver, Colorado, in einem Joint Venture mit Korea Electric Power Corporation und Taiwan Power Company regionale Uranexplorationsarbeiten durchführte. In einer exklusiven Konzession über 162.700 Quadratkilometer, die fast die gesamte Osthälfte von Paraguay einnahm, identifizierte Anschutz mehrere Zielgebiete, unter anderem Yuty. Von 1976 bis 1983 führte das Unternehmen etwa 75.000 Meter an Kern- und Drehbohrungen aus und stellte weitere Arbeiten aufgrund abfallender Uranpreise ein.

Im Juli 2006 akquirierte CUE Resources Ltd. (CUE) eine Option am Projekt Yuty und begann mit seinen eigenen Drehbohrungs- und Diamantbohrungskampagnen. Von 2007 bis 2010 führte CUE 256 Bohrlöcher über 31.000 Meter aus, und akquirierte schließlich eine Beteiligung von 100 % an dem Projekt.

Am 30. März 2012 akquirierte UEC alle ausstehenden Aktien von CUE Resources Ltd. und sicherte sich damit eine ungeteilte, hundertprozentige Beteiligung am Projekt Yuty. Quelle : https://www.uraniumenergy.com/news/releases/index.php?content_id=910;

Ressourcenschätzungen:

Die derzeitige veröffentlichte Ressource für das Projekt Yuty von UEC beträgt 8,962 Millionen Pfund U308 angedeutet und 2,203 Millionen Pfund U308 vermutet. Diese Schätzung wurde in einem für UEC erstellten, technischen Bericht mit dem Titel Yuty Uranium Project Initial Assessment US SEC Subpart 1300 Regulation SK Report, Paraguay SA vom 1. Juli 2022 abgeschlossen. Quelle : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1334933/000143774922017351/ex_396105.htm

Der technische Bericht zeigt durchschnittlichen Gehalt und Ressourcen im Projekt Yuty wie folgt:

Angedeutete Mineralressourcen

Einheit Tonnen Gewichtete Gewichteter Pfund U3O8 (Millionen)

(Millionen) durchschnittl. durchschnittl.

Mächtigkeit Gehalt

(%U3O8)

Massive Sandeinheit

Cut-off-Wert 0,1 % ft GT 7,233 10,2 0,048 6,969

Feinkörnige und wellige Sandeinheiten

Cut-off-Wert 0,1 % ft GT 1,842 3,5 0,054 1,994

Angedeutete Mineralressource, gesamt

Cut-off-Wert 0,1 % ft GT 9,074 7,3 0,049 8,962

Anmerkungen:

1. Die SEC-S-K-1300-Definitionen wurden für alle Mineralressourcenkategorien befolgt.

2. Zur Schätzung der Mineralressourcen wurde ein langfristiger Uranpreis von 65 Dollar pro Pfund zugrunde gelegt.

3. Aufgrund von Rundungen entsprechen summierte Zahlen nicht immer dem Endwert.

Vermutete Mineralressourcen

Massive Sandeinheit

Cut-off-Wert 0,1 % ft GT 1,69 14,5 0,045 1,528

Feinkörnige und wellige Sandeinheiten

Cut-off-Wert 0,1 % ft GT 1,043 6,8 0,032 0,675

Vermutete Mineralressource, gesamt

Cut-off-Wert 0,1 % ft GT 2,733 10,1 0,04 2,203

Anmerkungen:

1. Die SEC-S-K-1300-Definitionen wurden für alle Mineralressourcenkategorien befolgt.

2. Zur Schätzung der Mineralressourcen wurde ein langfristiger Uranpreis von 65 Dollar pro Pfund zugrunde gelegt.

3. Aufgrund von Rundungen entsprechen summierte Zahlen nicht immer dem Endwert.

Das Management von Vanguard weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Grundstücken, die an die Projekte von Vanguard angrenzen, nicht unbedingt auf die Mineralisierung auf den unternehmenseigenen Grundstücken schließen lassen.

Über Paraguay

Die Republik Paraguay ist eine aufstrebende Bergbaujurisdiktion im Herzen von Südamerika, angrenzend an Brasilien, Argentinien und Bolivien. Paraguay ist für seine politische Stabilität, sein geringes staatliches Risiko und sein investorenfreundliches regulatorisches Umfeld bekannt. Das Land bietet ein hilfreiches Rahmenwerk zu Mineralienexploration und -entwicklung, eine demokratische Regierung, starken Rechtsschutz für ausländische Investoren und hat ein wachsendes Interesse an der Erschließung seines unberührten Mineralpotenzials, vor allem an Uran, Seltenerdelementen und Grundmetallen. Aufgrund großer Ländereien, einer relativ geringen Bevölkerungsdichte und sich bessernder Infrastruktur entwickelt sich Paraguay immer mehr zu einem geopolitisch stabilen und strategischen Ziel für Bergbauunternehmen, die langfristige Wachstumschancen suchen.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Uranliegenschaften.

Qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, einem beratenden Geologen, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist, geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

David Greenway

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Telefon: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Website: vanguardmining.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Vanguard widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Vanguard daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Vanguards Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Vanguard erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Vanguard übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79268

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79268&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA9219661076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.