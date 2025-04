Pharmakonzern Roche investiert 50 Milliarden Dollar in USA

Hohe Investitionen

Basel (dpa) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche investiert in den kommenden fünf Jahren 50 Milliarden US-Dollar (rund 43,4 Milliarden Euro) in den USA. Das Geld solle sowohl in neue Forschungs- und Entwicklungsstandorte sowie in bestehende und neue Produktionsanlagen in mehreren US-Bundesstaaten fließen, teilte der Konzern mit. Insgesamt würden bis zu 12.000 neue Stellen geschaffen - etwa 1.000 bei Roche und weitere 11.000 zur Unterstützung der neuen US-Produktionskapazitäten, hieß es.

Der Konzern unterstreiche damit sein bisher 110-jähriges Engagement in den USA, so Vorstandschef Thomas Schinecker. Roche verfüge bereits jetzt über eine bedeutende Präsenz in den USA mit mehr als 25.000 Beschäftigten, 15 Forschungs- und Entwicklungszentren und 13 Produktionsstandorten. Sobald alle neuen und erweiterten Produktionskapazitäten in Betrieb genommen seien, werde Roche mehr Medikamente aus den USA exportieren als importieren.

Der Schritt folgt, nachdem US-Präsident Donald Trump wiederholt hohe Zölle auch auf Medizinprodukte angedroht hat. Erst vor wenigen Tagen hatte der Schweizer Pharmakonzern Novartis Investitionen von 23 Milliarden Dollar in den USA angekündigt.