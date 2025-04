ROUNDUP: L'Oreal überzeugt mit überraschend starkem Quartal - Asien viel besser

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal hat im ersten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Zum Jahresauftakt zog der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent auf 11,73 Milliarden Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis betrug das Plus 3,5 Prozent. Analysten hatten nur mit einem Anstieg von etwas mehr als einem Prozent gerechnet.

An der Börse wurde die Aktie wegen des langen Osterwochenendes erst am Dienstag wieder gehandelt, das Papier legte am Vormittag um 1,6 Prozent zu.

Nach Einschätzung von Analystin Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC dürften das besser als erwartet ausgefallene Wachstum im ersten Quartal und vor allem die robuste Geschäftsentwicklung der Sparte Luxe bei den Investoren für Erleichterung sorgen. Erfreulich sei zudem der vielversprechende Start des Beauty-Anreizprogramms von L'Oreal, das voraussichtlich im weiteren Jahresverlauf größere Wirkung zeigen werde.

Analyst David Hayes vom Analysehaus Jefferies schrieb, das Umsatzwachstum aus eigener Kraft sei unter anderem wegen Vorab-Auslieferungen vor einer IT-Systemumstellung in China besser als erwartet ausgefallen. Insgesamt sprach er von einem erfreulichen Zwischenbericht des Kosmetikherstellers, insbesondere, nachdem Konkurrent LVMH mit seinen Umsatzzahlen Sorgen auch mit Blick auf L'Oreal ausgelöst habe.

Besonders gut fielen bei L'Oreal in den ersten drei Monaten des neuen Jahres die Geschäfte mit teurer Kosmetik und Parfüm aus. Dabei verzeichnete das Segment Luxe zweistellige Zuwächse für seine Parfümlinien wie Libre von Yves Saint Laurent und Born in Roma von Valentino. Vor allem die Region Nordasien überraschte, dort gab es ein Umsatzplus auf vergleichbarer Basis von fast 7 Prozent. Fachleute hatten hier weiter mit Druck auf die Erlöse gerechnet. Dagegen lief es im wichtigen nordamerikanischen Markt weniger rund, dort ging der Umsatz zurück.

L'Oreal-Chef Nicolas Hieronimus sprach von erfreulichen und weniger erfreulichen Überraschungen in einem besonders herausfordernden und schwankungsanfälligen Umfeld. Während sich das Geschäft in den Vereinigten Staaten von Amerika schwieriger entwickelt habe als erwartet, sei es in China etwas besser ausgefallen. Europa sei aber weiterhin der größte Wachstumstreiber, und die Schwellenländer blieben dynamisch.

Unterdessen hielt das Unternehmen zwar an seinen Jahreszielen fest, Umsatz und Gewinn zu steigern. Der Schönheitsmarkt werde aber insgesamt in diesem Jahr eher am unteren Ende der im Februar prognostizierten Spanne von 4,0 bis 4,5 Prozent herauskommen, sagte Unternehmenschef Hieronimus in einer Telefonkonferenz.

L'Oreal habe als Reaktion auf die drohenden Zölle für mehrere Marken einen Vorrat in den USA aufgebaut und könnte einen Teil der Produktion in das Land verlagern. Allerdings könnte der Kosmetikkonzern auch die Preise erhöhen, um die Zölle auszugleichen und größtenteils Luxe-Produkte in die USA importieren, fügte er hinzu./mne/men/tav

https://www.loreal-finance.com/eng/news-release/first-quarter-2025-sales

LOreal SA reported resilient sales growth

in the first quarter, led by demand for high-end make-up and

perfumes.

Like-for-like sales rose 3.5%, LOreal said Thursday in a

statement. Analysts had expected a 1.3% gain. The so-called Luxe

division was the strongest among the four units, with sales

rising 5.8%.

LOreals American Depositary Receipts jumped as much as

7.2% in New York following the release. The stock is unchanged

so far this year in Paris trading.

Luxe saw double-digit growth rates for its fragrance lines,

which include names such as Libre by Yves Saint Laurent and Born

in Roma by Valentino, the company said. Performance overall in

North America, meantime, was weaker than estimates amid soft

demand for cheaper make-up, the French group said.

"There were some good and some less good surprises, Chief

Executive Officer Nicolas Hieronimus said in the statement. The

US was "more challenging than anticipated, while China was

slightly better than expected. The company stuck with a goal to

increase sales and profit this year.

Hieronimus told analysts and reporters on a call, however,

that the beauty market overall may grow this year at the lower

end of the 4% to 4.5% range the company forecast in February.

LOreal has built up inventory for several labels in the US

in response to the threat of tariffs, and could relocate some

production to the country, Hieronimus said. The company could

also raise prices to offset the impact of the levies, and mostly

imports Luxe products to the US, he added.

The Luxe division showed a sharp improvement from the

fourth quarter, when sales at the unit rose just 1%. It also

outperformed LVMHs perfumes and cosmetics unit, a competitor,

which saw organic sales fall 1% during the first quarter.

Cecile Cabanis, LVMHs chief financial officer, told

reporters that the perfumes and cosmetics unit had seen an

initial impact from the US tariff announcements toward the end

of March.