ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Sartorius auf 217 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 264 auf 217 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest reduzierte in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts die Annahmen für den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) 2025 um jeweils 2,5 Prozent. Allerdings gebe es hinsichtlich des Ausblicks des Labordienstleisters zum Jahresende hin Aufwärtspotenzial./bek/ag

