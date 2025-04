HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende

Oerlikon Metco unterzeichnet langfristigen Mietvertrag auf dem Campus Reichhold



23.04.2025 / 07:00 CET/CEST





Medieninformation



Medieninformation (PDF)

Zürich/Aargau, 23. April 2025 – HIAG hat erfolgreich mit Oerlikon Metco, einem global führenden Unternehmen in den Bereichen Oberflächentechnologie, Polymerverarbeitung und additive Fertigung, einen Mietvertrag über 20 Jahre für Produktions- und Bürogebäude auf dem Campus Reichhold in Hausen/Lupfig abgeschlossen. Der Mietvertrag resultiert aus einer bestehenden Entwicklungsvereinbarung für die langfristige Ansiedlung von Oerlikon Metco am Standort. Damit reiht sich Oerlikon Metco unter die fünf grössten Mieter von HIAG.

Oerlikon Metco führt auf dem Campus Reichhold am Autobahndreieck Birrfeld die bestehenden Standorte Wohlen, Dottikon und Winterthur zusammen und stärkt mit dieser Investition den Montage- und Produktionsstandort Schweiz ihres Beschichtungs- und Anlagengeschäfts.

Nach Erhalt der rechtskräftigen Baubewilligung Ende Februar 2025, startete HIAG Mitte April 2025 mit der Realisierung des modernen Produktionszentrums sowie Bürogebäudes. Die Mietfläche der beiden Neubauten beträgt rund 15'000 m². Der Bezug ist per Ende 2026 geplant.

«Oerlikon Metco verlegt wichtige Produktionsstandorte und bringt rund 230 hochqualifizierte Arbeitsplätze auf den Campus Reichhold, was das Potenzial des Standorts unterstreicht», sagt Marco Feusi, CEO von HIAG. «Die erfolgreiche Vermietung bestätigt HIAGs Strategie, zukunftsweisende Industrie- und Technologieunternehmen als Mieter zu gewinnen und damit weiteren Mehrwert für unsere Investoren zu schaffen.»



Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt CHF 2.0 Mrd. Das Immobilienportfolio umfasst 41 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie attraktive Wohnliegenschaften in den Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Die herausragende Entwicklungspipeline erlaubt ein kontinuierliches und nachhaltiges Wachstum über die nächsten Jahre. Mit der eigenen Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Projektentwicklung auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft mit langfristigem Wertsteigerungspotenzial.

Ende der Medienmitteilungen



2121830 23.04.2025 CET/CEST