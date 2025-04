Original-Research: ZEAL Network SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG 23.04.2025 / 12:03 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE Unternehmen: ZEAL Network SE ISIN: DE000ZEAL241 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 23.04.2025 Kursziel: 58,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Preview: Starkes Q1 erwartet - resillientes Geschäftsmodell in der aktuellen geopolitischen Unsicherheit umso attraktiver ZEAL Network SE wird seine Ergebnisse für das erste Quartal am 7. Mai bekannt geben. Auf Basis der jüngsten Entwicklungen bei den staatlichen Lotterievolumina und den Pereisanpassungen, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 umgesetzt wurden, erwarten wir erneut starke Zahlen. [Tabelle] Während das Volumen der wesentlichen Staatslotterien im Jahresvergleich aufgrund einer geringeren Jackpot-Höhe im Quartal leicht um 4% zurückging, erwarten wir dennoch, dass ZEAL ein starkes Umsatzwachstum verzeichnen wird - etwa +36% yoy. Dies ist hauptsächlich auf eine deutlich verbesserte Lotteriemarge zurückzuführen (MONe: +430bps yoy), die die volle Wirkung der letztjährigen Preisanpassungen zeigt. Darüber hinaus sollte der anhaltende Trend zum Online-Lotte (+5pp in 2024) und der wachsende Marktanteil von ZEAL (+240bps in 2024) die Umsatzdynamik unterstützen. Wir erwarten auch, dass die neu eingeführte Traumhausverlosung, die im Q4/24 gestartet wurde, einen ähnlichen Beitrag geleistet hat wie im Q4 (3,3 Mio. EUR). [Abbildung] Angesichts des skalierbaren Geschäftsmodells von ZEAL erwarten wir, dass sich das EBITDA überproportional um 65,9% yoy auf 15,6 Mio. EUR erhöht hat. Dies erfolgt trotz höherer Marketingausgaben für die Traumhausverlosung, zusätzlich zu den bereits erhöhten Niveaus nach der jackpotreichen Phase Anfang 2024. Fazit: Nach der jüngsten Schwäche des Aktienkurses sehen wir ZEAL aufgrund seiner soliden operativen Leistung und der hohen Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells angesichts der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten als zunehmend attraktiv an. Wir bekräftigen unser Rating mit einem Kursziel von 58,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32332.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.appairtime.com/ Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2122494 23.04.2025 CET/CEST °