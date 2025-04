EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: Hauptversammlung beschließt Firmennamen-Änderung in SBO AG und Dividendenzahlung von EUR 1,75 pro Aktie

EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

24.04.2025 / 16:00 CET/CEST

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: Hauptversammlung beschließt Firmennamen-Änderung in SBO AG und Dividendenzahlung von EUR 1,75 pro Aktie

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der im ATX der Wiener Börse notierten Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) folgte dem Vorschlag des Vorstands, den Firmennamen in SBO AG zu ändern. Die Umfirmierung wird ab der Eintragung ins Firmenbuch wirksam.

Darüber hinaus hat die Hauptversammlung beschlossen, den im Jahr 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von MEUR 40,4 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,75 je Aktie zu verwenden. Der verbleibende Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Dividendenzahltag ist der 15. Mai 2025.

Die Hauptversammlung hat dem Vorstand und dem Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 erteilt, den vorgelegten Vergütungsbericht beschlossen und die Vergütung für den Aufsichtsrat genehmigt.

Brigitte Ederer, deren Aufsichtsratsmandat mit der diesjährigen Hauptversammlung endete, wurde für weitere vier Jahre als Aufsichtsratsmitglied wiederbestellt.

Für das laufende Geschäftsjahr wurde die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer der Gesellschaft und zum Konzernabschlussprüfer sowie - sofern sich das aufgrund der gesetzlichen Vorschriften für das Geschäftsjahr 2025 ergibt - zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts bestellt.

Alle Beschlüsse der Hauptversammlung sind im Detail auf der Webseite von SBO nachzulesen: www.sbo.at/investor-relations/annual-general-meeting



Über SBO

SBO ist führender Hersteller von hochlegierten, amagnetischen Stählen sowie hochpräzisen Komponenten und High-Tech-Equipment für den Energiesektor und andere Industrien. Der globale Präzisions-Technologiekonzern mit Hauptsitz in Ternitz, Österreich, ist weltweit an mehr als 20 Standorten mit rund 1.600 Mitarbeitern tätig. Die Gruppe liefert führende Technologien, die auf einem hochinnovativen Produktportfolio und starken Patenten basieren. Im Bereich Precision Technology ist SBO auf hochpräzise Metallkomponenten spezialisiert, die von komplexen Stahlteilen bis hin zu additiven Fertigungslösungen für Industrien reichen, die maximale Präzision und Leistung erfordern. In der Energy Equipment-Division bietet SBO High-Tech-Equipment für das Richtbohren und die Bohrlochkomplettierung inklusive hochpräziser Flow-Control-Produkte an. Diese Lösungen sind für extreme Bedingungen ausgelegt und werden in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck eingesetzt. Damit bedient SBO wichtige Industrien, darunter Öl und Gas, Energie und andere Sektoren. SBO notiert im Leitindex ATX der Wiener Börse (ISIN AT0000946652). Weitere Informationen: www.sbo.at

Kontakt:

Monika Bell, Head of Investor Relations

Tel: +43 2630 315-253

E-Mail: investor.relations@sbo.co.at

24.04.2025 CET/CEST





