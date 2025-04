EQS-News: ATOSS Software SE: Erfolgreicher Jahresauftakt im ersten Quartal 2025 mit weiterhin zweistelligem Wachstum

EQS-News: ATOSS Software SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

ATOSS Software SE: Erfolgreicher Jahresauftakt im ersten Quartal 2025 mit weiterhin zweistelligem Wachstum



25.04.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die ATOSS Software SE bleibt auf Wachstumskurs und schreibt ihren anhaltenden Unternehmenserfolg auch im ersten Quartal 2025 weiter fort. In Summe stieg der Umsatz in den ersten drei Monaten um 11 Prozent auf Mio.EUR46,3 (Vj.Mio.EUR41,8). Getrieben wurde das Wachstum weiter durch das starke Wachstum von 30 Prozent bei den Umsätzen aus Cloud und Subskriptionen auf Mio.EUR21,4 (Vj.Mio.EUR16,4). Das operative Ergebnis erhöhte sich von Mio.EUR14,0 auf Mio.EUR15,6 bei einer EBIT-Marge von 34Prozent (Vj.34Prozent). Für das Gesamtjahr 2025 geht der Vorstand vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und konjunkturellen Unwägbarkeiten von einer Umsatzprognose von rund Mio.EUR190 aus.

München, 25. April 2025

Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2024 stehen bei der ATOSS Software SE auch 2025 die Zeichen weiter auf Wachstum. Der Münchner Spezialist für Workforce Management konnte seinen Konzernumsatz in den ersten drei Monaten um ca. 11 Prozent auf Mio. EUR 46,3 (Vj. Mio. EUR 41,8) steigern. Davon entfielen mit einem Umsatzplus von 14 Prozent insgesamt Mio. EUR 34,0 (Vj. Mio. EUR 29,7) auf den Bereich Software. Hauptreiber der Softwareumsätze waren erneut die Umsätze aus Cloud und Subskriptionen, die sich um 30 Prozent auf Mio. EUR 21,4 (Vj. Mio. EUR 16,4) erhöhten und nun einen Anteil am Gesamtumsatz von 46 Prozent (Vj. 39 Prozent) ausmachen. Zusammen mit den um 3 Prozent gestiegenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 10,0 (Vj. Mio. EUR 9,7), sind die wiederkehrenden Umsätze im Vergleich zum Vorjahr in Summe um 20 Prozent auf Mio. EUR 31,3 (Vj. Mio. EUR 26,1) gewachsen. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Cloud und Wartung an den gesamten Umsatzerlösen beläuft sich im ersten Quartal 2025 auf 68 Prozent (Vj. 62 Prozent). Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten im gleichen Zeitraum auf Mio. EUR 10,0 (Vj. Mio. EUR 9,3) ausgebaut werden.

Die Nachfrage nach neuen Softwarelizenzen bei Neu- und Bestandskunden lag ungeachtet eines schwachen konjunkturellen Umfeldes im ersten Quartal 2025 insgesamt leicht über dem Niveau des Vorjahres. Weiterhin positiv entwickelte sich die Auftragslage im Cloud-Geschäft. So erhöhte sich der Cloud order backlog, der die Umsätze aus vertraglich gesicherten Cloud-Nutzungsgebühren innerhalb der nächsten 12 Monate angibt, in den ersten drei Monaten des neuen Geschäftsjahres auf Mio. EUR 92,8 (31.12.2024: Mio. EUR 85,8). Diese Cloud-Kennziffer beinhaltet auch den Cloud Annual Recurring Revenue (ARR) aus aktuellen Cloud-Nutzungsgebühren, die gegenüber dem Jahresendwert vom 31.12.2024 (Mio. EUR 79,3) um 9 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 86,7 stieg. Der gesamte ARR (bestehend aus Cloud-Nutzungsgebühren und Wartungserlösen) erhöhte sich zum 31.03.2025 um 7 Prozent auf Mio. EUR 126,4.

Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) liegt im ersten Quartal mit 34 Prozent (Vj. 34 Prozent) vor allem aufgrund eines umsichtigen Kostenmanagements und noch anstehenden geplanten Investitionen in den Ausbau der Sales Organisation leicht oberhalb des vom Vorstand für das Gesamtjahr 2025 prognostizierten Niveaus von mindestens 31 Prozent.

Auch in weiteren wichtigen Finanzkennzahlen des Konzerns, wie etwa der Liquidität, zeigt sich die anhaltende Stärke von ATOSS. So verfügt der Konzern zum Ende des ersten Quartals mit Mio. EUR 131,9 (Vj. Mio. EUR 110,9) über eine eindrucksvolle Finanzmittelausstattung, die der Gesellschaft auch nach der den Aktionären in der Hauptversammlung am 30. April 2025 vorgeschlagenen Ausschüttung in Höhe von EUR 2,13 je Aktie (in Summe Mio. EUR 33,9) hervorragende Zukunftsaussichten sichert.

ATOSS bleibt somit auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten weiterhin Garant für profitables und nachhaltiges Wachstum und ist exzellent positioniert, um auch künftig weitere Marktanteile im In- und Ausland über alle Kundensegmente hinweg zu gewinnen. Basis hierfür sind neben den technologisch führenden Softwarelösungen vor allem auch das attraktive Geschäftsmodell des Konzerns, die finanzielle Stärke und die hohe Planbarkeit der Umsätze, welche durch die Fortschritte im Cloudgeschäft kontinuierlich ausgebaut werden.

Vor dem Hintergrund der volatilen konjunkturellen Rahmenbedingungen geht der Vorstand nach Abschluss des ersten Quartals von einem Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2025 von rund Mio. EUR 190 aus. Des Weiteren ist vom Konzern unter Berücksichtigung der für 2025 geplanten Investitionen, insbesondere in den Ausbau und die Entwicklung der Sales Organisation sowie die Weiterentwicklung seiner Cloud-basierten Softwarelösungen, unverändert eine EBIT-Marge von mindestens 31 Prozent geplant.



KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: 3-MONATSVERGLEICH IN TEUR

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR

(1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen)

(2) Dividende von EUR 3,37 je Aktie am 06.05.2024 (TEUR 26.802)

(3) Gem. IAS 33.64 wurde das Ergebnis je Aktie (EPS) infolge des im Juni 2024 durchgeführten Aktiensplits für die Vorperioden rückwirkend angepasst

(4) zum Quartals-/Jahresende



Anstehende Termine:

30.04.2025 Ordentliche Hauptversammlung 2025

24.07.2025 Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss

11.08.2025 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss

23.10.2025 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss

24.11.2025 ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum

ATOSS

Die ATOSS Software SE ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 18.300 Kunden einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, ATU, C&A, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, Lufthansa, Landeshauptstadt München, LMU Klinikum München, OBI, Universitätsklinikum Frankfurt und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com

ATOSS Software SE

Christof Leiber / CFO

Rosenheimer Straße 141 h

D-81671 München

Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 – 0

investor.relations@atoss.com

25.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2123674 25.04.2025 CET/CEST