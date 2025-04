Selenskyj spricht von weiteren Kämpfen bei Kursk

KIEW (dpa-AFX) - Trotz anderslautender Berichte russischer Militärs spricht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von fortgesetzten Kämpfen seiner Truppen in der russischen Region Kursk. "Unsere Einheiten setzen aktive Defensiv-Operationen in den (russischen) Regionen Kursk und Belgorod fort", schrieb Selenskyj in einem Beitrag zu den Kampfhandlungen auf der Plattform X. Zugleich berichtete er von weiteren Kämpfen bei Pokrowsk und Kramatorsk in der Ostukraine.

Das russische Militär behauptete dagegen, die Region Kursk sei "vollständig befreit". Generalstabschef Waleri Gerassimow hatte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Samstag gemeldet, dass alle ukrainischen Einheiten in der Region Kursk besiegt seien und sich nur noch einzelne ukrainische Soldaten "zu verstecken versuchten".

Ein genauer und unabhängiger Überblick über die Lage in der Region war nicht möglich.

Die ukrainischen Streitkräfte waren im Sommer vergangenen Jahres überraschend über die Grenze hinweg auf russisches Gebiet bei Kursk vorgestoßen. Ziel der Operation war, Moskau zu Truppenverlegungen zu zwingen und den russischen Druck von den Fronten in der Ostukraine zu nehmen. Das russische Militär hatte in monatelangen schweren Kämpfen große Teile der besetzten Gebiete bei Kursk zurückerobert.

Der ukrainische Generalstab hat die von Russland erklärte Rückeroberung des grenznahen Gebiets Kursk bereits tags zuvor als einen "Propaganda-Schachzug" von Kremlchef Wladimir Putin zurückgewiesen. Die Kämpfe gingen nicht nur in einigen Teilen des Gebiets Kursk weiter, sondern auch im benachbarten russischen Gebiet Belgorod, teilte der Generalstab in Kiew bei Facebook mit.