EQS-News: Pyramid AG erwirbt sämtliche Anteile an der RNT Rausch GmbH und hebt Jahresprognose 2025 entsprechend an

EQS-News: Pyramid AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Prognoseänderung

Pyramid AG erwirbt sämtliche Anteile an der RNT Rausch GmbH und hebt Jahresprognose 2025 entsprechend an



28.04.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pyramid AG erwirbt sämtliche Anteile an der RNT Rausch GmbH und hebt Jahresprognose 2025 entsprechend an

Stärkung und weitere Fokussierung des Kerngeschäfts durch Buy & Build

Veräußerung der Beteiligungen an der Smarteag AG und der 4industries AG

München, 28.04.2025 – Die Pyramid AG („Pyramid“, ISIN DE000A254W52) hat mit notariellem Anteilskauf- und Übertagungsvertrag vom 24. April 2025 sämtliche Geschäftsanteile an der RNT Rausch GmbH, Ettlingen („RNT“) von der Securize IT Solutions AG, München („Securize“) erworben sowie gleichzeitig ihre Beteiligungen an der Smarteag AG, München und an der 4industries AG, München an die Securize IT Solutions AG veräußert. Pyramid strukturiert damit ihre Unternehmensbeteiligungen neu und stärkt dadurch operativ wie organisatorisch die klare Fokussierung auf ihr Kerngeschäft.

Nach Abschluss aller Transaktionen hält die Pyramid AG nun zusätzlich zu ihren Tochterunternehmen Pyramid Computer GmbH und faytech AG auch 100% der Geschäftsanteile an der RNT sowie ca. 49% an der Securize IT Solutions AG.

Vor dem Hintergrund dieser Transaktionen und unter Einbeziehung des gesamten Konsolidierungskreises nach HGB hebt die Pyramid AG ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 entsprechend an. Der Vorstand erwartet nunmehr einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von rund EUR 88,0 Mio. bis EUR 92,0 Mio. und ein Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von etwa EUR 4,7 Mio. bis EUR 5,5 Mio.

RNT ist ein in Deutschland ansässiger Technologiepionier mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Hightech-Server- und Storage-Branche. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen, die den Kunden helfen, Sicherheit, Flexibilität, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit zu verbessern. RNT hat seinen Hauptsitz in Ettlingen, Deutschland, wo die zielgerichteten Lösungen mit äußerster Präzision und in höchster Qualität gefertigt werden und trägt damit perfekt zum Anspruch von Pyramid „High-Quality Hardware Solutions – Created in Germany“ bei. Zudem besitzt RNT langjährige Kundenbeziehungen zu Deutschlands führenden Cloud- und Onlinespiele-Anbietern.

Peter Trosien, Chief Operating Officer der Pyramid AG, kommentiert: „Ich freue mich sehr darauf, die Integration der RNT in die Pyramid-Gruppe umzusetzen. RNT ist ein Storage-Hersteller mit einer langen Historie und ausgezeichneten Produkten im Storage- und Server-Bereich. Mit ihren zukunftssicheren Server- und Storagelösungen für KMUs, Unternehmen, Rechenzentren und Service Provider weltweit stellt RNT eine ideale Ergänzung für das AKHET-Produktportfolio dar und bringt Pyramid auf dem Weg zu Deutschlands führendem unabhängigen Server- und Storage-Hersteller weiter voran.“

Sebastian Nölting, Geschäftsführer der RNT Rausch GmbH, ergänzt: „Mit Pyramid haben wir einen starken Partner für unsere weitere Entwicklung. Insbesondere die AKHET-Serie von Pyramid ist im Markt sehr erfolgreich und unterstreicht die hohe technologische Kompetenz, die auch uns bei RNT auszeichnet. Unsere komplementären Produktportfolien werden es uns ermöglichen, den Kunden noch umfassendere Leistungen anzubieten und dadurch neue Kunden und Märkte zu erschließen.“

Der Kaufpreis für den Erwerb der RNT beinhaltet einen Barkaufpreis von EUR 2,5 Mio. sowie eine weitere Kaufpreiskomponente, die die RNT mit dem 6,95-Fachen des EBITDA des Jahres 2025 bewertet und einen Earn-out in Höhe von 20% des EBITDA der RNT des Jahres 2026. Die Pyramid ist berechtigt, einen sich ggf. aus der weiteren Kaufpreiskomponente ergebenden zusätzlichen Kaufpreis zu bis zu 80% in eigenen Aktien zu bedienen.

Zudem hat die Pyramid ihre Beteiligungen an und Forderungen gegenüber der Smarteag AG, München (inklusive der von der Smarteag AG gehaltenen Mehrheitsbeteiligung an der fibrisTerre Systems GmbH, Berlin) und der 4industries AG, München an die Securize IT Solutions AG veräußert, da beide Unternehmen nicht zum Kerngeschäft der Pyramid-Gruppe gehören. Als Gegenleistung hat die Securize alle ihr noch zustehenden Ansprüche gegen die damaligen Verkäufer der RNT (die „Altgesellschafter“) aus dem Vertrag zum Erwerb der RNT durch Securize aus dem Jahr 2022 („Altansprüche“) an die Pyramid abgetreten.

Die Pyramid hat sich sodann mit den Altgesellschaftern geeinigt, dass diese insgesamt 3.386.225 Aktien an der Securize an die Pyramid übertragen und im Gegenzug die Pyramid die Altansprüche an die Altgesellschafter abtritt.

Insgesamt hat die Pyramid damit 100% der Geschäftsanteile an der RNT sowie 3.386.225 Aktien an der Securize erworben und die von ihr gehaltenen Aktien an der Smarteag AG und der 4industries AG veräußert. Die Pyramid AG hält nun ca. 49% an der Securize IT Solutions AG.

Die entsprechenden Vereinbarungen wurden am 24. April 2025 abgeschlossen und jeweils vollzogen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

Über die Pyramid AG:

Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter für Automatisierung und Digitalisierung, insbesondere im Bereich P.O.S., ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) - Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzhen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine maßgebliche Beteiligung an der Securize IT Solutions AG. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG.

Pyramid AG:

Andreas Empl

Vorstandsvorsitzender

info@pyramid-ag.com

ISIN: DE000A254W52| WKN: A254W5 | Symbol: M3BK

28.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2124784 28.04.2025 CET/CEST