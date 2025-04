OTS: Mrs.Sporty GmbH / Europas neue Fitness-Power: Mrs.Sporty und Motosumo ...

Europas neue Fitness-Power: Mrs.Sporty und Motosumo schließen sich zusammen, um Fitness neu zu denken: in der Umsetzung, im Erlebnis und im Wachstumspotenzial (FOTO) Berlin/Kopenhagen (ots) - Gestützt durch frisches Kapital vereint diese Fusion auf Augenhöhe das Beste aus franchisebasiertem Fitnessbetrieb und innovativer digitaler Fitnesstechnologie. Die neue europäische Fitnessgruppe schafft die Grundlage für schnelles Wachstum, neue Chancen und Rückenwind für bestehende Franchise-Partner*innen . Tennislegende Stefanie Graf und Fitnessunternehmer Mark Mastrov - beide Mitgründer*innen von Mrs.Sporty - werden Teil der neuen Gruppe sein. Europas führendes Fitness-Franchisesystem für Frauen, Mrs.Sporty, mit 170 Clubs in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Saudi-Arabien, hat sich mit Motosumo zusammengeschlossen - einem weltweit führenden Anbieter digitaler Fitnesslösungen aus Dänemark. Gemeinsam bilden sie eine vollständig integrierte Fitnessgruppe mit klarer Wachstumsstrategie für die kommenden Jahre. Beide Unternehmen werden weiterhin unter ihren bestehenden Marken agieren. Der operative Alltag und bestehende Partnerschaften bleiben unverändert. Durch die Fusion profitiert Mrs.Sporty von der führenden digitalen Infrastruktur und Technologiekompetenz von Motosumo - für mehr Effizienz im Betrieb und ein stärkeres Mitgliedererlebnis. Während sich die Fitnessbranche rasant weiterentwickelt, setzt diese Fusion neue Maßstäbe für die Art und Weise, wie Fitness angeboten, erlebt und skaliert wird. Mit 20 Jahren Erfahrung im Franchising hat Mrs.Sporty bewiesen, dass gemeinschaftliches, persönliches Training ideal mit digitalen Tools kombiniert werden kann. Das Unternehmen konnte zuletzt ein Umsatzwachstum von bis zu 100 % bei seinen Franchise-Partner*innen erzielen - dank eines hybriden Fitnessmodells, das digitale und vor-Ort-Gruppenkurse verbindet, sowie der steigenden Nachfrage nach dem MyPelvi-Konzept. Zwei Visionäre an der Spitze der neuen Wachstumsphase Niclas Bönström, CEO und Mitgründer von Mrs.Sporty, und Kresten Juel Jensen, CEO und Mitgründer von Motosumo, bleiben in ihren bisherigen Rollen und übernehmen zugleich als Co-CEOs die Führung der neuen Gruppe. Ihre komplementären Expertisen - Franchisewachstum und Fittech-Innovation - schaffen eine starke Basis für eine gemeinsame Vision der Fitnesszukunft. Niclas Bönström, CEO Mrs.Sporty: "Dies ist ein Meilenstein. Wir verbinden die Stärken eines erfolgreichen Franchise-Systems mit führender Technologie. Damit bieten wir unseren Franchise-Partner*innen das Beste aus beiden Welten: starke Communities vor Ort und eine skalierbare digitale Zukunft. Dank unserer Teams setzen wir die digitale Transformation konsequent fort und definieren Fitness neu - im Sinne unserer Mitglieder." Kresten Juel Jensen, CEO Motosumo: "Viele Fitnessanbieter kämpfen mit veralteten digitalen Lösungen, die mehr Probleme als Mehrwert schaffen. Das ändert sich jetzt. Wir schaffen ein vollständig integriertes, technologiegestütztes Fitnesserlebnis, das Abläufe vereinfacht, Wachstum beschleunigt und die Bindung stärkt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Teams und neuen Franchise-Kolleg*innen die nächste Innovationsstufe zu erreichen." Die Fusion vereint starke Kompetenzen in den Bereichen digitale Entwicklung, Franchise-Betrieb, Content-Produktion und Premium-Fitness-Erlebnisse. Die kombinierten Teams bringen jahrzehntelange Branchenkenntnis, technologische Innovation und Franchise-Erfahrung mit - das ideale Fundament für weitere Innovationen und internationale Skalierung. Starke Unterstützung aus der Fitnesswelt Hinter der Fusion stehen zwei namhafte Persönlichkeiten aus Sport und Fitness, beide Mitgründer*innen von Mrs.Sporty: Tennislegende Stefanie Graf bringt fundiertes Wissen in den Bereichen Sport, Ernährung und Performance mit ein. Fitnessunternehmer Mark Mastrov, international bekannt für den Aufbau globaler Fitnessmarken, unterstützt mit jahrzehntelanger Erfahrung und strategischem Weitblick das Wachstum der neuen Gruppe. Die Gesellschafter*innen der neuen Gruppe sind sich einig: "Fitness ist mehr als nur Training - es geht um Gesundheit, Selbstvertrauen und Empowerment. Mit dieser Fusion überwinden wir Barrieren und verbinden ein starkes Franchise-Fundament mit erstklassiger digitaler Technologie. So schaffen wir skalierbare, wirksame und für alle zugängliche Fitnesslösungen." Mark Mastrov über das Wachstumspotenzial: "Die Fitnessbranche steht an einem Wendepunkt. Eine starke Franchise-Basis kombiniert mit erstklassiger digitaler Technologie - das ist genau der richtige Weg, um schnell zu wachsen und auf allen Ebenen echten Mehrwert zu schaffen." Was bedeutet das für die Branche Während viele Anbieter noch mit der Digitalisierung kämpfen, setzt die Fusion von Mrs.Sporty und Motosumo auf ein integriertes, technologiegestütztes Modell, das Effizienz steigert und neue Umsatzpotenziale eröffnet - für zukunftsorientierte Betreiber*innen und Franchise-Partner*innen. Wie geht es weiter? - Berlin und Kopenhagen bleiben Hauptstandorte: Beide Zentralen behalten ihre Aufgaben und Expertise in ihren Märkten. - Wachstumschancen und Zusammenarbeit: Neue Franchise-Partner*innen, Kooperationen und Branchenkontakte sind eingeladen, Teil dieser Fitness-Evolution zu werden. - Fokus auf hybride Fitness: Der neue Zusammenschluss wird die Clubprozesse weiterentwickeln und das Potenzial des hybriden Modells voll ausschöpfen - mit dem Ziel, gemeinsam mit Partner*innen und Teams das nächste Kapitel für Fitness mit hoher Mitgliederbindung zu gestalten. Über Mrs.Sporty Mrs.Sporty ist Europas führende Fitness- und Gesundheitsmarke für Frauen - mit über 170 Clubs in fünf Ländern und mehr als 50.000 Mitgliedern. Seit der Gründung 2004 bietet Mrs.Sporty ein Boutique-Fitnesskonzept, das exakt auf die Bedürfnisse von Frauen abgestimmt ist - mit Gruppentraining, funktionellem Training, persönlichen Ernährungsplänen und digitalem Coaching via Pixformance. Das Ergebnis: effektives Training für spürbare Resultate - von Gewichtsverlust über mehr Energie bis zu Schmerzlinderung. Als vierfach ausgezeichnetes Franchise-System ist Mrs.Sporty nicht nur Marktführer, sondern auch Innovationsführer im Frauenfitnessbereich. http://www.mrssporty.com Über MyPelvi MyPelvi ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf modernes Beckenbodentraining spezialisiert hat - mit Standorten in vielen Städten. Über 50.000 zufriedene Kund*innen und mehr als 300.000 absolvierte Trainingseinheiten sprechen für sich. Die Methode basiert auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und wird individuell von Fachpersonal begleitet. http://www.mypelvi.com Über Motosumo Motosumo ist ein Fittech-Unternehmen aus Dänemark, das interaktive, live-gestreamte und On-Demand-Workouts anbietet - jederzeit und überall per Smartphone. 2015 von Ingenieur innen, Astrophysiker innen und einem Spitzensportler gegründet, ist Motosumo die einzige Fitness-App, die über Bewegungssensoren des Smartphones Echtzeit-Leistungsdaten liefert - ohne zusätzliches Equipment. Ursprünglich für Indoor-Cycling entwickelt, unterstützt die mehrsprachige Plattform heute verschiedene Trainingsarten und wird weltweit von tausenden Mitgliedern genutzt. Mit einer App-Bewertung von 4,7/5, einer globalen Community und Partnerschaften mit Plattformen wie Fitness on Demand, WellHub, ClassPass und Urban Sports Club bietet Motosumo ein bewährtes digitales Fitnesserlebnis. 