EQS-News: Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2021/2026

Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2021/2026



29.04.2025 / 11:50 CET/CEST

Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Emission einer neuen Unternehmensanleihe 2025/2032 und plant vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2021/2026

Emissionsvolumen von bis zu 120 Mio. Euro bei einem Zinssatz von 6,5 % bis 7,5 % p.a.

Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt

Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2021/2026 startet am Mittwoch, 30. April 2025

Zeichnungsfrist für die neue Anleihe beginnt am 9. Mai (via Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse)

Konzernzahlen 2024 spiegeln Resilienz und Krisenfestigkeit des Geschäftsmodells wider

München, 29. April 2025 – Die Homann Holzwerkstoffe GmbH begibt eine neue Unternehmensanleihe 2025/2032 mit einem Volumen von bis zu 120 Mio. Euro und plant ihre bestehende Anleihe 2021/2026 vorzeitig zu refinanzieren. Der entsprechende Wertpapierprospekt für die neue Anleihe wurde heute durch die luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert.

Die neue Anleihe nach norwegischem Recht (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR; die „Anleihe 2025/2032“) hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet einen festen jährlichen Zinssatz von 6,5 % bis 7,5 %. Der finale Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert. Mit der neuen Anleihe im Nordic Bond Format plant Homann Holzwerkstoffe analog zu seiner erfolgreichen Internationalisierungsstrategie seine Investorenbasis im Ausland weiter zu verbreitern. Gleichzeitig räumt das Management seinen langjährigen Bestandsinvestoren die Möglichkeit ein, über ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption, an der erfolgreichen Geschäftsentwicklung weiter zu partizipieren.

So bietet Homann Holzwerkstoffe den Inhabern der Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) für jede umgetauschte Schuldverschreibung der Anleihe 2021/2026 eine Schuldverschreibung der Anleihe 2025/2032 mit einem Nennbetrag von je 1.000,00 EUR, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 20,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Darüber hinaus können Gläubiger, die am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben. Das freiwillige Umtauschangebot soll am 30. April 2025 starten und bis 15. Mai 2025, 18:00 Uhr, laufen.

Das öffentliche Angebot in Luxemburg und Deutschland wird über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse abgewickelt. Die Zeichnungsfrist soll am 9. Mai 2025 starten und voraussichtlich am 19. Mai 2025 um 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums) enden. Mittels Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten angeboten.

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM der Osloer Börse. Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Joint Lead Manager begleitet. Ziel der Anleiheemission ist die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19) sowie Investitionen in die bestehenden Werke und allgemeine Unternehmenszwecke.

Fortsetzung der Erfolgsgeschichte am Kapitalmarkt: Starkes Fundament eines Familienunternehmens gepaart mit erfolgreicher internationaler Expansion

Fritz Homann, Geschäftsführender Gesellschafter der Homann Holzwerkstoffe Gruppe: „Wir blicken auf eine 13-jährige Erfolgsgeschichte am Kapitalmarkt zurück und nutzen nun das Nordic Bond Format als „Next level“-Emission zur Erweiterung unserer Investorenbasis. Was uns ausmacht, ist die Wertorientierung und das starke Fundament eines Familienunternehmens in vierter Generation. Wir bekennen uns klar zum Standort Deutschland und übernehmen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung. Gleichzeitig verfolgen wir eine ambitionierte internationale Expansionsstrategie mit dem Ziel, unsere führende Marktposition auszubauen. Die Inbetriebnahme unseres vierten Werks in Litauen war ein wichtiger Meilenstein und das geplante neue Werk in den USA wird unsere internationale Präsenz erheblich stärken.“

Homann Holzwerkstoffe weist ein robustes Kreditprofil auf, das durch eine hohe Ertragskraft und eine kontinuierlich wachsende Eigenkapitalbasis untermauert wird. Das Unternehmen hat in den vergangenen zehn Jahren ein jährliches Wachstum (CAGR) des bereinigten operativen EBITDA von rund 11 % erzielt und wies im Geschäftsjahr 2024 eine EBITDA-Marge von 15,2 % auf. Die Bilanzstruktur ist solide mit einer Eigenkapitalquote von über 33 %, während gleichzeitig signifikante operative Cashflows generiert werden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über einen starken Track Record im Aufbau neuer hochmoderner Produktionsanlagen und anschließendem zeitnahem Schuldenabbau. Zudem verfügt Homann Holzwerkstoffe über eine variable Kostenstruktur mit moderaten Working Capital Anforderungen, die eine langfristig stabile Ertragskraft der Gesellschaft sichert.

Einladung zum Investoren-Webcast am Mittwoch, 30. April um 14:00 Uhr

Interessierte Investoren und Pressevertreter lädt das Unternehmen am morgigen Mittwoch, den 30. April 2025, zu einer Online-Präsentation des Managements ein. Im Webcast geben der geschäftsführende Gesellschafter Fritz Homann und CFO Michael Albert einen Einblick in das Geschäftsmodell und die Strategie des Familienunternehmens sowie in die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der letzten Jahre. Im Anschluss an die Präsentation stellen sich die beiden Geschäftsführer den Fragen der Teilnehmer.

Eckdaten des Investoren-Webcasts

Mittwoch, 30. April 2025

Zeit: 14 bis 15 Uhr

Sprache: Deutsch

Registrierungslink für Teilnehmer: https://www.appairtime.com/de/event/01ba18dd-4e65-44f2-a241-fbdc2e426656

Der Wertpapierprospekt und weitere Informationen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/ verfügbar.



Über Homann Holzwerkstoffe

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH mit Hauptsitz in München ist ein führender Hersteller von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF). Mit den Produktionswerken in Deutschland in Losheim am See, an den polnischen Standorten Karlino und Krosno/Oder sowie am neuen Standort nahe Vilnius in Litauen beliefert die Gesellschaft die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie weltweit mit Schwerpunkt auf die europäischen Märkte. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist seit 2012 am Kapitalmarkt etabliert und mit der Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Eckdaten zur Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 2025/2032

