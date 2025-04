EQS-News: TAKKT AG: Fortgesetzte Umsatzstabilisierung trotz herausforderndem Umfeld

EQS-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

TAKKT AG: Fortgesetzte Umsatzstabilisierung trotz herausforderndem Umfeld



29.04.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fortgesetzte Umsatzstabilisierung trotz herausforderndem Umfeld



Organische Umsatzentwicklung verbessert sich im ersten Quartal auf minus 7,6 Prozent nach minus 11,5 Prozent im vierten Quartal 2024

Bereinigte EBITDA-Marge beeinflusst durch niedrigere Rohertragsmarge bei 4,9 (7,4) Prozent

TAKKT begegnet höheren US-Einfuhrzöllen mit umfassenden Maßnahmen und rechnet mit höherer Volatilität der Rahmenbedingungen

Bestätigung der Prognose zu Umsatz, Ergebnis und Cashflow



Stuttgart, 29. April 2025. TAKKT erwirtschaftete im ersten Quartal mit 251,5 (269,0) Millionen Euro einen um 6,5 Prozent geringeren Umsatz als im Vorjahr. Bereinigt um veränderte Wechselkurse und den Effekt aus dem Verkauf von MyDisplays lag die organische Wachstumsrate bei minus 7,6 Prozent und damit besser als im Schlussquartal 2024. Damit setzte die Gruppe im ersten Quartal die seit der Jahresmitte 2024 zu beobachtende Stabilisierung fort und verzeichnete einen geringeren Umsatzrückgang als im Vorquartal. Wie erwartet blieb die organische Wachstumsrate in allen drei Divisions noch im negativen Bereich. Trotz des konjunkturell herausfordernden Umfelds konnte das TAKKT-Kerngeschäft in der europäischen Division Industrial & Packaging (I&P) die eigene Wachstumsrate weiter stabilisieren. In den USA zeigte sich die FoodService-Division (FS) gegenüber dem schwachen Vorquartal deutlich verbessert, während die sehr zurückhaltende Nachfrage staatlicher Kunden die Entwicklung in der Division Office Furniture & Displays (OF&D) belastete. „Wir haben die internen Themen aus dem vergangenen Jahr adressiert und setzen jetzt konsequent unsere „TAKKT Forward“-Strategie um. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen sehen wir im ersten Quartal eine Verbesserung unseres Geschäfts aufgrund der von uns eingeleiteten Maßnahmen. Gleichzeitig führt die Verschärfung des Handelskonflikts zu einer höheren Unsicherheit bei unseren Kunden, was sich in den vergangenen Wochen auf das Bestellverhalten ausgewirkt hat“, so CEO Andreas Weishaar.



Die Rohertragsmarge lag wie erwartet bei 39,8 (41,2) Prozent und war durch negative Effekte bei Eingangsfrachten und Ausgangsfrachten belastet, die vor allem die US-Divisions betrafen. Durch die 2024 umgesetzten Verbesserungen der Kostenstruktur lagen die Aufwendungen für Marketing und Personal sowie die sonstigen Kosten unter dem Vorjahr. Die einmaligen Kosten betrugen 1,2 (3,0) Millionen Euro, die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 4,9 (7,4) Prozent. Neben dem Kostenmanagement arbeitet TAKKT weiter an der strukturellen Verbesserung der Cash-Generierung und erwartet daraus im Jahresverlauf spürbare positive Beiträge zum Cashflow. Zur Sicherung der Lieferfähigkeit und für die Erfüllung von länger laufenden Projektaufträgen investierte die Gruppe im ersten Quartal in den Aufbau von Vorräten, die in den kommenden Monaten abverkauft werden. Im Vorjahr hatte die Gruppe dagegen aus Veränderungen von Vorräten und Lieferantenverbindlichkeiten im ersten Quartal sehr hohe Mittelzuflüsse realisiert. Zusammen mit dem geringeren EBITDA führte dies zu einem Rückgang des Free Cashflow auf minus 5,0 (plus 21,3) Millionen Euro.



TAKKT arbeitet systematisch an der Umsetzung der Ende März vorgestellten Strategie, die eine fokussierte Aufstellung des Portfolios, Stärkung des Wachstums über eine klare Ausrichtung auf den Bedarf mittlerer und großer Kunden sowie eine Verbesserung der Performance bei Profitabilität und Cashflow zum Ziel hat. „Im ersten Quartal konnten wir Rahmenverträge mit wichtigen Kunden abschließen. Zudem setzen wir unsere Programme zur Verbesserung von Profitabilität und Cash-Generierung fort und intensivieren die damit verbundenen Maßnahmen. Dies beinhaltet die Verschlankung unserer Struktur, die Vereinfachung unseres Sortiments, sowie die Steigerung unserer Prozess- und Systemeffizienz,” so CEO Andreas Weishaar.



Bei der Veröffentlichung der Prognose Ende März ging die Gruppe von weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen aus. Die Höhe und die Auswirkungen der von den USA verhängten Einfuhrzölle waren aber nicht absehbar und entwickeln sich weiter sehr volatil. Den Großteil der verkauften Produkte beziehen die TAKKT-Divisions aus ihren jeweiligen Heimatmärkten. In den USA entfiel 2024 rund ein Viertel des Einkaufsvolumens auf Importe, davon rund zwei Drittel auf Importe aus China. „Auf die höheren Einfuhrzölle in die USA haben wir mit einem breiten Maßnahmenprogramm reagiert. Das umfasst erfolgreiche Nachverhandlungen mit unseren Lieferanten, die einen Teil der Zölle durch eine Absenkung von Einkaufspreisen kompensieren ebenso wie Preisanpassungen bei betroffenen Produkten und die Erschließung alternativer Lieferquellen. Aufgrund der Eskalation des Handelskonflikts haben wir zudem entschieden, bis auf weiteres einen Teil der Lieferungen aus China in die USA auszusetzen,“ so CEO Weishaar. Neben den Effekten bei den von TAKKT importierten Produkten sind teilweise auch bei lokal bezogenen Produkten höhere Einkaufspreise zu erwarten, wenn Rohstoffe oder Vorprodukte von Lieferanten importiert werden. Grundsätzlich verfolgt die Gruppe das Ziel, höhere Produktkosten über Preisanpassungen an Kunden weiterzugeben. TAKKT hat verschiedene Szenarien für die weitere Entwicklung des Handelskonflikts vorbereitet und wird diese abhängig von den künftigen Gegebenheiten umsetzen.



Trotz der gestiegenen Unsicherheit bestätigt TAKKT die Prognose für 2025 und rechnet weiter mit einer Verbesserung des organischen Wachstums und der bereinigten EBITDA-Marge im Jahresverlauf. Für das Gesamtjahr geht die Gruppe von einem organischen Wachstum zwischen minus vier und plus sechs Prozent und einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen sechs und acht Prozent aus. „Grundlage für die Bestätigung unserer Prognose ist die Erwartung, dass beim Handelskonflikt zwischen den USA und Chin a sowie weiteren Ländern in den kommenden Wochen eine Lösung gefunden wird, die zu einem geringeren Zollniveau führt. Neben dem direkten Einfluss auf Preise und Bestellverhalten können die Zölle und die gestiegene Unsicherheit zu einer Abschwächung der Konjunktur und der Investitionsbereitschaft unserer Kunden in den USA und Europa führen,“ so CFO Lars Bolscho. Im März und April blieb das Bestellverhalten etwas hinter den ursprünglichen Erwartungen zurück. Dies wird die weitere Verbesserung des organischen Wachstums im zweiten Quartal voraussichtlich begrenzen. TAKKT intensiviert daher im aktuellen Umfeld die Maßnahmen zum Kostenmanagement und erwartet daraus in den kommenden Quartalen positive Effekte auf die Profitabilität. Durch den Abverkauf der Vorräte und die Verbesserung des Cash Conversion Cycle rechnet die Gruppe ab dem zweiten Quartal zudem mit einem positiven Free Cashflow.

Earnings Call: 29. April 2024 um 14:00 Uhr (MEZ).

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme am Earnings Call vorab unter folgendem Link: Registrierung Earnings Call

Finanzkalender

Veröffentlichung des Halbjahresberichts am 29. Juli 2025.

IFRS-Zahlen der TAKKT-Gruppe zum ersten Quartal 2025

(in Mio. Euro)

Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 400.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.

Ansprechpartner

Benjamin Bühler

Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de

29.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2125834 29.04.2025 CET/CEST