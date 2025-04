Original-Research: ORBIS SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: ORBIS SE - von GSC Research GmbH 29.04.2025 / 17:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu ORBIS SE Unternehmen: ORBIS SE ISIN: DE0005228779 Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2024 Empfehlung: Kaufen seit: 29.04.2025 Kursziel: 11,20 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 05.05.2022, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner Stabile operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 Die ORBIS SE hat sich in einem schwierigen Umfeld im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 sehr wacker geschlagen. Nach einer deutlich schwächeren ersten Jahreshälfte konnte die Gesellschaft schließlich operativ das Vorjahresniveau noch erreichen. Vor allem die Entwicklung im Ausland gestaltete sich dabei sehr erfreulich. Das Management will sich auch in Zukunft noch stärker auf ausländische Märkte fokussieren und das dortige Angebot ausweiten. In den kommenden Jahren bleibt die Digitalisierung der Prozesse das weiterhin bestimmende Thema in den Firmen. Dementsprechend müssen die Unternehmen Investitionen zur Erreichung dieser Ziele tätigen. Die derzeitigen Unsicherheiten und Verwerfungen auf den Märkten könnten hier jedoch zu Verschiebungen führen. Die gedämpfte Konsum- und Investitionsstimmung könnte sich auch negativ auf die Geschäftstätigkeit der ORBIS-Kunden auswirken, woraus sich Projektverzögerungen ergeben könnten. Allerdings ist das Saarbrücker Unternehmen hervorragend als kompetenter Partner positioniert, um vom anhaltenden Digitalisierungstrend zu profitieren. Um auch künftig wachsen zu können, benötigt die Gesellschaft auch entsprechend qualifiziertes Personal. Da die Gewinnung einzelner Mitarbeiter durchaus mit erheblichen Kosten verbunden sein kann, bieten sich auch angesichts der gut gefüllten "Kriegskasse" weitere Übernahmen an. Die zum Jahresende ausgewiesene Netto-Cash-Position sowie die eigenen Anteilsscheine machen aktuell einen Wert von 1,85 Euro je im Umlauf befindlicher Aktie aus. Damit decken sie bereits mehr als 30 Prozent der derzeitigen Marktkapitalisierung ab. Die Notierung der ORBIS-Aktie verzeichnete in den letzten zwölf Monaten nur geringe Schwankungen. Dabei pendelte das Papier um die Marke von 6 Euro. Befeuert durch den Digitalisierungstrend sehen wir für die Gesellschaft in den kommenden Jahren weiterhin hervorragende Wachstumschancen. Das aktuelle Kursniveau bietet gute Einstiegschancen. Auf dieser Basis empfehlen wir weiterhin, den Anteilsschein bei einem auf 11,20 Euro erhöhten Kursziel zu "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32390.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: www.gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0)2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0)2501 / 44091 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2127000 29.04.2025 CET/CEST °