EQS-News: Hapag-Lloyd Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu

Hapag-Lloyd Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu



Dividende in Höhe von 8,20 Euro je Aktie beschlossen

Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024 entlastet

Dr. Isabella Niklas erneut in den Aufsichtsrat gewählt

Die Aktionäre der Hapag-Lloyd AG haben heute auf der ordentlichen Hauptversammlung allen Tagesordnungspunkten, die zur Abstimmung gestellt wurden, mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt. Beschlossen wurde unter anderem die Verwendung des Bilanzgewinns und damit die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 8,20 Euro je Aktie.

„Trotz des herausfordernden Marktumfelds blicken wir auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Dank der starken Nachfrage nach Containertransporten und höheren kurzfristigen Frachtraten haben wir das drittbeste operative Ergebnis in der Geschichte unseres Unternehmens erzielt. Deshalb können sich unsere Aktionäre erneut über eine Dividende freuen. Außerdem haben wir gute Fortschritte mit unserer Strategie 2030 gemacht: Wir haben das Terminalgeschäft unter der Marke Hanseatic Global Terminals weiter ausgebaut, unser neues Gemini Netzwerk entwickelt und das größte Neubauprogramm in der Geschichte unseres Unternehmens gestartet“, sagte Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG.

Die Aktionäre stimmten weiterhin dem Vorschlag des Aufsichtsrats zu, Dr. Isabella Niklas erneut als Vertreterin der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. Sie ist Geschäftsführerin der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH und seit Juni 2020 Mitglied des Aufsichtsrats der Hapag-Lloyd AG.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen unserer Aktionäre und die erneute Wahl von Dr. Isabella Niklas als Vertreterin der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG. Ihre umfassende Kenntnis unseres Hauses und die Kontinuität in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats ermöglichen es uns, die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit der letzten Jahre nahtlos fortzuführen“, sagte Michael Behrendt, Aufsichtsratsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG.

Alle Abstimmungsergebnisse sowie weitere Dokumente und Informationen zur heutigen Hauptversammlung sind hier nachzulesen http://www.hapag-lloyd.com/hv.

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 299 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,3 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 139 Ländern mit 397 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,7 Millionen TEU – inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 113 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 21 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. 2.900 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten.

Pressekontakte

Nils.Haupt@hlag.com / +49 40 3001-2263

Tim.Seifert@hlag.com / +49 40 3001-2291

Investorenkontakt

Alexander.Drews@hlag.com / +49 40 3001-3705

