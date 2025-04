EQS-News: PL BioScience bringt weltweit patentiertes, einzigartiges, gamma-bestrahltes humanes Plättchenlysat auf den Markt

EQS-News: PL BioScience GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

PL BioScience bringt weltweit patentiertes, einzigartiges, gamma-bestrahltes humanes Plättchenlysat auf den Markt

Neues, hochwertiges Nährmedium für die Zellkultivierung, z.B. für regenerative Medizin und die Herstellung von Zelltherapien

Humanes Plättchenlysat (HPL) bietet eine sicherere und nachhaltige Alternative zu fetalem Kälberserum (FKS/FBS)

ELAREM™ Ultimate-FD PLUS ist ein GMP-konformes Produkt, das in Deutschland nach einem geschützten, patentierten Verfahren mit Gamma-Bestrahlung hergestellt wird

Aachen, Deutschland, 30. April 2025 - Die PL BioScience GmbH, ein deutsches Life-Science-Unternehmen, das auf die Herstellung und Entwicklung von humanem Plättchenlysat (HPL) für die Zellexpansion spezialisiert ist, gab heute die Markteinführung von ELAREM™ Ultimate-FD PLUS bekannt, dem ersten und einzigen gamma-bestrahlten humanen Thrombozytenlysat in GMP-Qualität, das in Deutschland mit einem weltweit patentierten Verfahren hergestellt wird. Angesichts der steigenden Nachfrage nach sicheren, xenofreien und ethisch vertretbaren Zellkultursupplementen für die Zelltherapie, die regenerative Medizin und die biopharmazeutische Herstellung erfüllt ELAREM™ Ultimate-FD PLUS einen entscheidenden Bedarf der Branche: eine virusinaktivierte, in der EU hergestellte Alternative ohne tierische Bestandteile, die den höchsten Qualitätsstandards entspricht.

„Wir freuen uns, das erste in Deutschland hergestellte gamma-bestrahlte humane Thrombozytenlysat anbieten zu können, das insbesondere in den dynamischen Wachstumsfeldern der Zell- und Gentherapie entscheidende Vorteile bietet “, sagte Dr. Hatim Hemeda, Chief Executive Officer von PL BioScience. „Dieses Produkt ist ein wichtiger Meilenstein für den R&D Markt in Europa und weltweit ein einzigartiges Angebot. Mit einem umfassenden Patentschutz und einer vollständig in der EU angesiedelten Produktion gewährleistet ELAREM™ Ultimate-FD PLUS eine stabile Lieferkette und bietet globalen Nutzern eine hochwertige und regulatorisch konforme Lösung, die den höchsten internationalen Standards entspricht.“

Nährmedien sind für die Zellkultur im Labor unerlässlich. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Herstellung von neuartigen Therapien wie Zell- und Gentherapien. Traditionell enthalten diese Zusätze oft Bestandteile, die von anderen Tierarten stammen, wie fetales Kälberserum (FKS). Diese aus Tieren gewonnenen Produkte bergen potenzielle Sicherheitsrisiken, z. B. bakterielle oder virale Kontaminationen, und werfen ethische Bedenken auf. HPL bietet eine vollständig vom Menschen stammende, xenofreie Alternative, die sicher, konsistent und nachhaltig ist.

ELAREM™ Ultimate-FD PLUS geht hier noch einen Schritt weiter. Durch ein patentrechtlich geschütztes Verfahren werden potenziell vorhandene Viren im Produkt mit Gamma-Bestrahlung inaktiviert, um eine zusätzliche Ebene an Sicherheit und regulatorischer Konformität zu gewährleisten. Das gamma-bestrahlte, xenofreie, fibrinogendepletierte Produkt ist frei von Gerinnungshemmern und entspricht den einschlägigen GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practice). Damit ist es besonders geeignet für die Herstellung von Zellprodukten, bei denen die Virusreduktion von entscheidender Bedeutung ist, wie z. B. bei der potenziellen Verwendung in klinischen Studien.

Über humanes Plättchenlysat:

Humanes Plättchenlysat (HPL) ist ein innovatives Nährmedium für die Zellkultur, das aus menschlichem Blut gewonnen wird. Es kann zur Unterstützung des Wachstums und der Expansion von Zellen in der Forschung und klinischen Entwicklung verwendet werden, insbesondere bei Anwendungen in der Zelltherapie, Stammzellproduktion und regenerativen Medizin. HPL wird aus gespendeten menschlichen Blutplättchen hergestellt, die nicht mehr für Transfusionen geeignet sind und andernfalls entsorgt werden würden – was es zu einer nachhaltigen und ressourceneffizienten Alternative zu herkömmlichen Zellkulturzusätzen macht.

HPL liefert für die Zellkultur wichtige Wachstumsfaktoren und Nährstoffe, die eine gesunde, robuste Zellvermehrung fördern. Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten wie fetalem Kälberserum (FKS), das von ungeborenen Kälbern gewonnen wird, liefert HPL konsistentere Ergebnisse beim Zellwachstum, ist frei von tierischen Krankheitserregern und entspricht der steigenden Nachfrage nach tierfreien und ethisch verantwortungsvollen Laborpraktiken.

ELAREM™, die Produktreihe der xenofreien HPL-Nährmedien von PL BioScience, kann von der Forschung im Frühstadium bis zur Herstellung zellbasierter Therapien unter GMP-Bedingungen (Good Manufacturing Practice) für die Behandlung von Patienten eingesetzt werden.

Über PL BioScience:

Die PL BioScience GmbH mit Sitz in Aachen, ein Life-Science-Unternehmen, ist auf die Herstellung und Entwicklung von humanem Plättchenlysat (HPL) spezialisiert. Sie bietet ein Komplettportfolio an HPL-Produkten an, die an verschiedene Anwendungsfälle angepasst sind. Von der akademischen und präklinischen Forschung bis hin zu Zelltherapien und der biopharmazeutischen Produktion ermöglicht ELAREM™ einen nahtlosen Transfer von Durchbrüchen in der regenerativen Medizin - vom Labor bis hin zu behandlungsbedürftigen Patienten. Mit ELAREM™ Ultimate-FD PLUS stellt PL BioScience das einzige weltweit patentierte, gamma-bestrahlte HPL-Produkt her. Weitere Informationen zu PL BioScience und der ELAREM™-Produktfamilie finden Sie unter: https://www.pl-bioscience.com/

Kontakt:

Dr. Hatim Hemeda, CEO

PL BioScience GmbH

+49(0)24195719-100

info@pl-bioscience.com

Medienkontakt:

MC Services AG

Raimund Gabriel, Dr. Regina Lutz

+49 (0)89 210 228 0

US: Catherine Featherston

+1-203-444-4393

E-Mail: plbioscience@mc-services.eu

