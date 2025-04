IRW-News: Argyle Resources Corp.: Argyle meldet Option auf den Erwerb des Seltenerdmetallprojekts Clay Howell

IRW-PRESS: Argyle Resources Corp.: Argyle meldet Option auf den Erwerb des Seltenerdmetallprojekts Clay Howell

Calgary, Alberta--(30. April 2025) / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung (die Optionsvereinbarung) eingegangen ist, welcher zufolge es vorbehaltlich einer NSR-Royalty (Net Smelter Returns - NSR) von 1,5 % sämtliche Anteile und Rechte (100 %) am Seltenerdmetallprojekt Clay Howell (Projekt) erwerben kann.

Das Projekt befindet sich im Norden der kanadischen Provinz Ontario, etwa 50 km nord-nordöstlich der Stadt Kapuskasing, und erstreckt sich über 10 zusammenhängende Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von 160 ha. Die Bergbau-Claims und Patente können mit einem Allrad-Pickup über eine Allwetter-Zufahrtsstraße von Kapuskasing und eine stillgelegte Forststraße mit der Bezeichnung CSR-8 leicht erreicht werden. Die Bohrungen in den Jahren 2010 und 2011 erfolgten von einem Camp aus (Standort: UTM-Koordinaten 4213982E und 5522864N in Zone 17, NAD 83).

Der Clay-Howells Alkalic Rock Complex besteht aus zwei Arten von syenitischen Gesteinen mit Siliziumdioxidübersättigung, die in eine Abfolge von Paragneisen und Orthogneisen aus dem frühen Präkambrium eindringen, die regional in die für die Sub-Provinz Kapuskasing typische obere Amphibolit-Granulit-Fazies umgewandelt wurden (Sage, 1988).

Auf dem Konzessionsgebiet Clay-Howells wurden vom 16. Januar 2010 bis zum 30. März 2010 Diamantbohrungen absolviert. Die Firma Norex Drilling Ltd. wurde mit der Errichtung eines Camps auf dem Konzessionsgebiet sowie mit der Durchführung der Bohrungen beauftragt.

Innerhalb der Karbonatit-Magnetit-Zone wurden achtzehn Bohrlöcher niedergebracht, um die Niob- und Seltenerdmetall-Mineralisierung in der Tiefe zu erproben. Insgesamt wurden 5.432,5 Meter Bohrkern gewonnen und 1.825 Proben entnommen.

Im Anschluss an das Bohrprogramm 2010 wurde Anfang 2011 ein acht Bohrlöcher umfassendes Diamantbohrprogramm aufgenommen, um andere magnetische Anomalien innerhalb des 110 km² großen Karbonatitkomplexes zu erproben. Es wurden etwa 2.154 Bohrmeter niedergebracht und 235 Proben zur Analyse eingereicht. Dabei wurden mehrere magnetische Zonen mit hoher Priorität, die sich außerhalb der Hauptlagerstätte Clay-Howells befinden, getestet. Von den Bohrprogrammen 2010 und 2011 fallen 6 Bohrlöcher - Ch-08, CH-11-03, CH-11-04, CH-11-05, CH-11-06 und CH-11-07 - in das aktuelle Gebiet des Projekts Clay Howell, das von Argyle erworben wurde.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79419/04-30-25ARGL-NR2025_GMY_DE_prcom.001.png

Abbildung 1: Karte des REE-Projekts Clay Howell mit den Standorten der historischen Bohrungen

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung kann das Unternehmen das Projekt, das Gegenstand der NSR ist, erwerben, indem es die folgenden Bar- und Aktienzahlungen an die Verkäufer (Verkäufer) leistet:

Fälligkeitsdatum Stammaktienzahlungen Barzahlungen (CAD)

Bei Unterzeichnung der - 12.000 $

Optionsvereinbarung

(Stichtag)

Innerhalb von 7 Werktagen nach dem 160.000 -

Stichtag

Am 1. Jahrestag des Datums des 160.000 16.000 $

Stichtags der

Option

Am 2. Jahrestag des Stichtags - 24.000 $

Am 3. Jahrestag des Stichtags - 32.000 $

gesamt 320.000 84.000 $

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die NSR-Royalty einem Rückkaufsrecht zugunsten des Unternehmens unterliegt, wonach das Unternehmen die NSR durch eine Zahlung von 500.000 $ an die Verkäufer auf 1 % reduzieren kann.

Qualifizierter Sachverständiger

George Yordanov, P.Geo., ein Direktor, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Zusätzlich zum Projekt Saint Gabriel hält das Unternehmen derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapédia und Lac Comporté in der kanadischen Provinz Québec. Argyle ist eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) - einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird - eingegangen, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Alle weiteren Anfragen richten Sie bitte an:

E-Mail: info@argylresourcescorp.com

Tel: (825) 724-0033

Webseite: www.argyleresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, - wie etwa Aussagen in Bezug auf den Erwerb des Projekts und den Erhalt der aufsichtsrechtlichen Genehmigung - sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören unter anderem die Risiken, die regelmäßig in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, erheblich von den vorhergesagten abweichen.

Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den operativen Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse des Unternehmens auswirken könnten, gehören unter anderem, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt; dass sich die Pläne für die Mineralexploration aufgrund einer Reihe von Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, ändern und neu definiert werden können; die Fähigkeit des Unternehmens, Zugang zu Fremd- und Eigenkapitalquellen zu erhalten; Wettbewerbsfaktoren, Preisdruck sowie Angebot und Nachfrage in der Branche des Unternehmens. Solche Informationen können sich als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung von der Unternehmensleitung als angemessen angesehen wurden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann aktualisieren oder öffentlich revidieren, wenn dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79419

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79419&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04031A1021

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.