Trump-Konzern kündigt Wolkenkratzer in Dubai an

DUBAI (dpa-AFX) - Vor dem geplanten Besuch von US-Präsident Donald Trump am Golf hat sein Immobilienkonzern ein neues Projekt in der Region angekündigt. In Dubai soll das erste Trump-Hotel in der emiratischen Metropole entstehen, wie die Trump Organization ankündigte. Der 80 Stockwerke hohe Wolkenkratzer mit Kosten von einer Milliarde US-Dollar soll Medienberichten zufolge in fünf Jahren fertiggestellt sein. Die teuerste Wohneinheit ist der Zeitung "The National" zufolge ein Penthouse für 20 Millionen US-Dollar.

Wohnraum und Gewerbeflächen im neuen Trump Tower Dubai werden Käufer auch mit Digitalwährungen bezahlen können, wie Trumps Sohn Eric ankündigte, der die Trump Organization mit seinem Bruder führt. "Dies wird das erste Projekt sein, in dem man Einheiten mit Kryptowährungen kaufen kann", etwa mit Bitcoin, sagte er. US-Präsident Trump zeigte sich schon im Wahlkampf aufgeschlossen gegenüber Digitalwährungen und erhielt seitdem beträchtliche Unterstützung aus der Branche.

Trump wird vom 13. bis 16. Mai Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) besuchen. Neben Gesprächen etwa über die Kriege in der Ukraine und dem Gazastreifen dürfte es auch um große Investitionen gehen. Trump hat den Saudis nach eigenen Angaben erklärt, er werde zu ihnen kommen, wenn sie eine Billion US-Dollar in den USA investierten.

In der saudischen Küstenstadt Dschidda hatte die Entwicklungsfirma Dar Global vergangenes Jahr bereits den Bau eines Trump-Wolkenkratzers mit Kosten von 533 Millionen US-Dollar angekündigt sowie ein Wohnbauprojekt im Oman. Während Trumps erster Amtszeit als US-Präsident hatte sein Konzern in Dubai den ersten Trump-Golfplatz im Nahen Osten eröffnet./jot/DP/stk