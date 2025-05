IRW-News: ACCESS Newswire: Northway Biotech startet umfassendes Programm an Virusabreicherungsstudien und liefert Ergebnisse rascher als der Branchenstandard

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Northway Biotech startet umfassendes Programm an Virusabreicherungsstudien und liefert Ergebnisse rascher als der Branchenstandard

Mit sechs neu eingerichteten, identischen BSL-2-Labors, die nun betriebsbereit sind, kann die Biologika-CDMO Northway Biotech VCS-Programme für bis zu sechs Kunden gleichzeitig durchführen und damit die aktuellen Engpässe am Markt deutlich entschärfen.

Northway Biotech, eine biopharmazeutische Auftragsentwicklungs- und Auftragsfertigungsorganisation (CDMO), hat heute die Erweiterung ihres Leistungsangebots bei proteinbasierten Diensten und Gentherapien durch zusätzliche Kompetenzen auf dem Gebiet der Virusabreicherungsstudien (Viral Clearance Studies, VCS) bekannt gegeben. Dieses strategische Wachstum folgt auf die Eröffnung des neuen Gentherapiezentrums von Northway Biotech, das über spezielle cGMP-konforme Anlagen für Projekte mit Virusbezug verfügt.

Mit sechs neu eingerichteten, identischen BSL-2-Laboren, die nun betriebsbereit sind, kann Northway Biotech VCS-Programme für bis zu sechs Kunden gleichzeitig durchführen und damit die aktuellen Engpässe am Markt deutlich entschärfen. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Kapazitäten erweitert, um eine GMP-konforme Herstellung und Testung unter BSL-3-Bedingungen sicherzustellen. Damit wird das Leistungsangebot im Bereich der Gentherapie und die Entwicklung von Biologika im Allgemeinen weiter gestärkt.

Virusabreicherungsstudien werden nun sowohl als Teil von Northway Biotechs integrierten CDMO-Programmen als auch als eigenständige Dienstleistung angeboten. Dank dieser Flexibilität haben externe Kunden nun die Möglichkeit, von unabhängiger Seite und ohne die Notwendigkeit einer Herstellungsvereinbarung auf das VCS-Know-how zuzugreifen.

Verkürzte Lieferzeiten - Bearbeitung erfolgt um mehr als einen Monat rascher als beim Branchenstandard

Durch die Nutzung der erweiterten Infrastruktur und der integrierten analytischen Kompetenzen ist Northway Biotech in der Lage, Virusabreicherungsstudien wesentlich rascher durchzuführen als dies mit dem derzeitigen Branchenstandard möglich ist. Umfassende Studien zur Bewertung der Virusabreicherung und -inaktivierung können nun bei Verwendung von zwei Modellviren in weniger als 10 Wochen ab Projektbeginn mit einem abschließenden, vorschriftsmäßigen Bericht durchgeführt werden, bei Verwendung von vier Modellviren innerhalb von 12 Wochen.

Die Ergänzung unseres Angebots um Virusabreicherungsstudien ist eine natürliche Erweiterung unseres Leistungsspektrums als CDMO, die es uns ermöglicht, diese kritischen Studien intern durchzuführen und die Projektlaufzeiten für unsere Kunden deutlich zu verkürzen, so Prof. Vladas Algirdas Bumelis, CEO von Northway Biotech. Durch die Investition in hochmoderne BSL-2- und BSL-3-Anlagen, den Ausbau der Fachkompetenzen und die weitere Verstärkung unserer wissenschaftlichen Teams sind wir in der einzigartigen Lage, qualitativ hochwertige VCS-Daten noch rascher zu liefern. Das ist ein entscheidender Vorteil für Kunden, welche die klinische Entwicklung und das Zulassungsverfahren durchlaufen.

Für nähere Informationen zu den VCS-Verfahren, dem Leistungsangebot und den Lieferzeiten von Northway Biotech füllen Sie bitte das Kontaktformular aus, um mit dem Team von Northway Biotech in Verbindung zu treten.

Über Northway Biotech - https://www.northwaybiotech.com

Northway Biotech ist eine führende Auftragsentwicklungs- und Auftragsfertigungsorganisation (CDMO), die Kunden weltweit unterstützt. Ihr äußerst erfahrenes und professionelles Team setzt Projekte in jeder Phase um, die von der Zelllinienentwicklung über die Verfahrensentwicklung bis hin zur cGMP-konformen Herstellung von biopharmazeutischen Produkten reichen. Das breite Fachwissen der Organisation und ihr vertikal integriertes Dienstleistungsangebot ermöglichen die rasche Umsetzung einer Vielzahl von Projekten in hochmodernen Anlagen, in denen nach der Guten Herstellungspraxis (GMP) gearbeitet wird, und gewährleisten gleichzeitig die vollständige Einhaltung der Verfahrens- und Produktvorschriften in allen Phasen der Forschung, Entwicklung und kommerziellen Herstellung. Northway Biotech ist ein 2004 gegründetes Privatunternehmen mit Standorten in Vilnius (Litauen), London (Vereinigtes Königreich) und Waltham, (Massachusetts, USA).

