ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Rational auf 'Reduce' - Ziel 720 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Reduce" mit einem Kursziel von 720 Euro belassen. Der Ausrüster von Großküchen habe den Umsatz auf Jahressicht nur moderat gesteigert, schrieb Peter Rothenaicher in einer ersten Reaktion am Dienstag. Grund hierfür sei zuvorderst der hohe Umsatz im ersten Jahresviertel 2024, dem Vergleichsquartal. Alles in allem sei das Unternehmen aber auf dem Weg, die Jahresziele zu erreichen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 07:47 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

