DAX-FLASH: Dax verringert Verluste - Merz im 2. Wahlgang erfolgreich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der erfolgreiche zweite Wahlgang von CDU-Chef Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler hat am Dienstagnachmittag am deutschen Aktienmarkt für Erleichterung gesorgt. Der Dax verringerte seine Verluste und gab zuletzt um 0,4 Prozent auf 23.243 Punkte nach.

Am Vormittag hatte der deutsche Leitindex noch seine Abwärtsbewegung beschleunigt, nachdem Merz im ersten Wahlgang gescheitert war. So etwas hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben, dass nach einer Bundestagswahl und erfolgreichen Koalitionsverhandlungen ein designierter Kanzler bei der Wahl im Bundestag scheiterte. Entsprechend hatte dies Unsicherheit ausgelöst, und die mag der Aktienmarkt nicht, zumal umfangreiche Investitionsvorhaben, etwa in Infrastruktur und Rüstung, zuletzt ein wichtiger Treiber gewesen sind. Zum Handelsauftakt hatte sich der Dax noch ein weiteres Stück seinem Rekordhoch bei 23.476 Punkten von Mitte März angenähert.

Der Schrecken nach dem gescheiterten ersten Wahlgang sei kurz, aber heftig gewesen, doch die politischen Folgen einer erneuten Niederlage wären verheerend gewesen, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Auswirkungen eines führungslosen Deutschlands hätte nicht nur für Europa nachhaltige Konsequenzen, sondern auch international ein unschönes Licht auf Deutschland geworfen."

Die holprige Wahl von Merz zum Bundeskanzler zeigt laut Lipkow aber, wie schwierig sich derzeit hierzulande das innenpolitische Umfeld darstelle und wie zerrissen die Parteien in Teilen sind. "Für die deutsche Wirtschaft bleibt bereits jetzt ein fader politischer Nachgeschmack zurück."/ck/jha/