Mindestens 14 Tote nach schweren Regenfällen in Indien

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Ahmedabad (Reuters) - Bei schweren Regenfällen im westindischen Bundesstaat Gujarat sind in den vergangenen zwei Tagen mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 16 Menschen wurden verletzt, wie die Behörden des Bundesstaates am Dienstag mitteilten. Die ungewöhnlichen Regenfälle vor Beginn der Monsunzeit in weiten Teilen des Bundesstaates wurden durch einen Wirbelsturm im benachbarten Pakistan und im indischen Bundesstaat Rajasthan ausgelöst. Das geht aus Daten des indischen Wetterdienstes hervor.

Weitere Regenfälle, Gewitter, Blitze und starke Winde in Gujarat wurden von Meteorologen bis Donnerstag vorausgesagt. Im vergangenen Monat hatten ungewöhnlich starke Regenfälle in Ost- und Zentralindien sowie in Teilen Nepals mehr als 100 Menschen das Leben gekostet.

(Bericht von Sumit Khanna, geschrieben von Moawis Ahmed, redigiert von Hans Busemann)