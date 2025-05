ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 441,05 dänischen Kronen belassen. Diese seien etwas besser ausgefallen als erwartet, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Niedrigere Jahresziele des Pharmakonzerns habe man am Markt erwartet. Kursverluste der Aktien sollten zum Kauf genutzt werden, riet der Experte./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 07:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 07:42 / BST

