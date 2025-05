EQS-News: ParTec AG und ORCA Computing kündigen Partnerschaft für Quanten-beschleunigte KI-Fabriken an

EQS-News: ParTec AG / Schlagwort(e): Kooperation

ParTec AG und ORCA Computing kündigen Partnerschaft für Quanten-beschleunigte KI-Fabriken an

MÜNCHEN und LONDON, 7. Mai 2025 – Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34 / WKN: A3E5A3), ein Marktführer in der Entwicklung und dem Design von KI-Supercomputern, Quantencomputing und Hochleistungsrechnen (HPC), und ORCA Computing, ein führendes Quantencomputing-Unternehmen, haben heute ihre Partnerschaft bekanntgegeben. Auf dieser Grundlage sollen Kunden Zugang zu Lösungen für Quanten-beschleunigte HPC- und KI-Systemarchitekturen erhalten. Im Zuge der Partnerschaft wird ParTec die Technologien von ORCA in seine AI Factory-Infrastruktur einbinden – ein wichtiger Schritt hin zur praktischen Nutzung von Quantencomputing in Industrie und Wissenschaft.

ORCA Computing bringt umfassende Expertise im Bereich des photonischen Quantencomputings mit. Hierbei handelt es sich um skalierbare, leistungsfähige Systeme, die bei Raumtemperatur arbeiten und bereits in Sektoren wie Energie, Gesundheitswesen, Produktion und Cybersicherheit eingesetzt werden. ParTec ergänzt dies durch bewährte Fähigkeiten im Management großer, heterogener HPC-Umgebungen für Forschung und Industrie. Gemeinsam erschließen die Unternehmen damit neue Anwendungsbereiche wie Mobilität, Transport, Luft- und Raumfahrt sowie Satellitentechnologie. Ihre gemeinsame Lösung vereint HPC, KI und Quantencomputing in einer energieeffizienten Architektur.

„Diese Zusammenarbeit unterstreicht unsere gemeinsame Vision, ein robustes, souveränes europäisches Technologie-Ökosystem aufzubauen und weltweit führend in der nächsten Generation des Computings zu sein. Die Quanten-Technologie von ORCA ermöglicht es uns, die Grenzen dessen, was KI-fokussierte HPC-Systeme leisten können, zu erweitern“, sagt Bernhard Frohwitter, CEO der ParTec AG. „Da die Nachfrage nach Quanten-beschleunigter KI wächst, benötigen wir Lösungen, die sich nahtlos in groß angelegte klassische Infrastrukturen integrieren lassen. ORCA kann hier mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz aufwarten. Daher freuen wir uns, unsere Zusammenarbeit nun zu intensivieren.“

Durch die Kombination von ParTecs fortschrittlicher HPC- und KI-Infrastruktur – einschließlich der auf AI-as-a-Service zugeschnittenen AI Factories – mit den photonikbasierten Quantencomputing-Systemen von ORCA entsteht eine vollständig integrierte Lösung, die reale Anwendungen von Quantencomputing in Unternehmensumgebungen ermöglicht. ParTec hat bereits Absichtserklärungen (MoUs) für den Bau und Betrieb von zwei der weltweit größten Supercomputer unterzeichnet: mit dem Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) in Dresden für das Projekt „ELBJUWEL“ und mit der Universität Neapel Federico II für das Projekt „VESUVIO“ im Bereich AI-as-a-Service. In beiden Systemen sollen die PT Series-Systeme von ORCA eingesetzt werden.

„Gemeinsam schaffen ParTec und ORCA Computing eine vollständig integrierte IT-Architektur, die die Vorteile von HPC, KI und Quantencomputing vereint“, sagt Steve Conway, Senior Analyst für HPC, KI und Nachhaltigkeit bei Intersect360 Research. „Diese Partnerschaft verwandelt die Vorteile des Quantencomputings von einer fernen Vision in eine praktisch greifbare Realität. Mit der gemeinsamen Lösung können Organisationen sofort starten, sicher skalieren und neue Leistungsdimensionen für ihre wichtigsten Anwendungen erschließen.“

Die Quantenstrategie von ParTec zielt darauf ab, cloudbasiertes Quantencomputing eng mit klassischen KI-Supercomputern zu verknüpfen und die Forschung mit führenden Partnern aus Forschung und Industrie zu fördern. Die AI Factories von ParTec sind speziell für Hochleistungs-Inferenzsysteme mit modernen GPUs und schnellen Netzwerken konzipiert. Diese werden durch die Quanten-beschleunigten GenAI-Funktionen von ORCA weiter verstärkt, was tiefere Erkenntnisse und bessere KI-Leistung ermöglicht. Die Vorteile für Unternehmen umfassen:

Leistungsstarker Quanten-Engine: ORCA bietet branchenführende Leistung, Genauigkeit und Konnektivität für anspruchsvollste Quantenanwendungen. Das System ist skalierbar, zukunftssicher und aufrüstbar.

Schnelle, flexible Bereitstellung: Die ORCA PT Series lässt sich innerhalb weniger Stunden installieren, benötigt keine Umbauten und arbeitet bei Raumtemperatur – eine problemlose Integration in bestehende Rechenzentren.

Schneller Mehrwert: Das ORCA-SDK ist nativ kompatibel mit klassischer Infrastruktur und Tools wie Kubernetes, Slurm, Python, CUDA-Q und PyTorch. So lassen sich Ergebnisse in wenigen Wochen oder Monaten erzielen.

„Diese Partnerschaft dreht sich darum, Quantencomputing bereits heute nutzbar zu machen, nicht irgendwann“, sagt Richard Murray, Mitbegründer und CEO von ORCA Computing. „Durch die Integration unserer rechenzentrumsfähigen Quanten-Systeme in ParTecs AI Factories und HPC-Infrastruktur beseitigen wir die bisherigen Hürden für die Einführung. Keine externen Kryosysteme, keine aufwendigen Umbauten, keine langen Anlaufzeiten. Unsere Systeme sind in wenigen Stunden betriebsbereit. Quantencomputing wird so zugänglich wie jede andere Hochleistungsinfrastruktur. So schaffen wir echten Impact.“

Über ParTec

Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von KI-Supercomputern auf der Basis ihrer modularen High-Performance Computing (HPC) Systeme und Quantencomputer (QC) sowie der dazugehörigen Systemsoftware. Das Angebot umfasst darüber hinaus Beratungs- und Supportleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser modernen Systeme. Das Konzept der dynamischen Modularen System Architektur (dMSA) ist das Ergebnis von mehr als fünfzehn Jahren Forschung und wurde von ParTec als neuartiges Systemdesign für massiv-parallele High-Computing-Systeme entwickelt. Die dMSA und die ihr zugrunde liegende ParaStation Modulo Software Suite, die von ParTec entwickelt wurde und gepflegt wird, haben sich besonders für die komplexen Anforderungen massiver Rechenleistung in der Künstlichen Intelligenz bewährt. Weitere Informationen unter: www.par-tec.com.

Über ORCA Computing

ORCA Computing mit Hauptsitz in London, Großbritannien, und Büros in den USA ist ein führender Entwickler und Anbieter photonischer Quantencomputing-Systeme. Das Unternehmen verfolgt einen innovativen Ansatz für Quantencomputing und bietet robuste, leistungsfähige und rechenzentrumsfähige Systeme für maschinelles Lernen, generative KI und Optimierungsanwendungen. ORCA Computing hat erfolgreich zehn Quantencomputer an globale Kunden geliefert, darunter das britische Nationale Quantencomputing-Zentrum, die Montana State University und das Supercomputing- und Netzwerkzentrum in Posen. Weitere Informationen unter: https://orcacomputing.com.

Pressekontakt:

ParTec AG

Dieter Niewierra

Leiter Unternehmenskommunikation

press@par-tec.com

Anna Lehmann

E-Mail: investor-relations@par-tec.com

edicto GmbH

Doron Kaufmann

E-Mail: partec@edicto.de

ORCA Computing

Juliet McGinnis

Leiterin Marketing

media@orcacomputing.com

