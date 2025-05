Qiagen will erstmals Dividende zahlen - zunächst 25 US-Cent

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der deutsch-niederländische Diagnostikkonzern Qiagen will für das abgelaufene Jahr erstmals eine Dividende zahlen - und das auch in Zukunft tun.

Die Hauptversammlung am 26. Juni soll über eine Ausschüttung von 25 US-Cent je Aktie abstimmen, wie Qiagen am Mittwoch mitteilte. Mit dieser geänderten Dividendenpolitik beschreite Qiagen "einen neuen Weg zur Steigerung der Aktionärsrendite", behalte aber die Flexibilität für Investitionen in das eigene Wachstum. Für 2024 sollen damit insgesamt 54 Millionen Dollar an die Aktionäre fließen.

Zuletzt hatte Qiagen Gewinne und überschüssiges Kapital nur über synthetische Aktienrückkäufe ausgeschüttet, bei denen Aktien zusammengelegt und das freiwerdende Kapital ausgezahlt wurde. Das eine Milliarde Dollar schwere Programm läuft noch bis 2028, 600 Millionen davon hat Qiagen bereits ausgezahlt. An dem Plan ändere sich nichts, sagte ein Sprecher.

