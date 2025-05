Überraschender Chefwechsel bei Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec steht überraschend ein Führungswechsel bevor. Der seit Anfang 2022 amtierende Konzernchef Martin Weber scheidet auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus dem Unternehmen aus, teilte der auf Augenheilkunde spezialisierte Linsen- und Medizintechnikkonzern am Mittwoch in Jena mit. Ein Nachfolger ist bereits gefunden und kommt aus den eigenen Reihen: Weber werde sein Amt zum 31. Mai an Maximilian Foerst übergeben, der derzeit das China-Geschäft des Konzerns leitet, hieß es.

Mit diesem sei die Kontinuität aus Sicht des Aufsichtsrates gewährleistet. Der Manager kennt den Angaben zufolge das Unternehmen schon lange von innen. 1995 trat er ihm bei und übernahm nach anfänglichen Rollen im Produktmanagement und Marketing der Medizintechnik sowie Stationen an der Spitze der Vertriebs- und Servicegesellschaften in Frankreich und Korea im Jahr 2009 die Leitung der Region Großchina.

Diese ist mit einem Umsatzanteil von 26 Prozent der wichtigste Einzelmarkt für das ostdeutsche Unternehmen, lange hatte der Konzern hier mit einer Schwäche zu kämpfen - im ersten Geschäftsquartal aber überraschend wieder Auftrieb verspürt.

Bei Anlegern sorgten die Neuigkeiten für Unruhe. Die Carl-Zeiss-Meditec-Aktie rutschte um vier Prozent ab.