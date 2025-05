Wadephul: Europa wird Ukraine mit allen Mitteln unterstützen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der neue deutsche Außenminister Johann Wadephul hat zu Beginn seiner Amtszeit klare Worte in Richtung Ukraine und Russland gerichtet. "Die Ukraine kann sich auf Europa verlassen und jeder in Moskau muss wissen, dass er mit uns rechnen muss", sagte der CDU-Politiker bei einem informellen EU-Außenministertreffen in der polnischen Hauptstadt Warschau. "Europa wird diese Ukraine verteidigen und unterstützen mit allen Mitteln."

Wadephul äußerte sich am Rande des Treffens gemeinsam mit seinem französischen Kollegen Jean-Noël Barrot. Mit ihm zusammen war er zuvor auch von Paris aus nach Warschau gereist. In die französische Hauptstadt hatte Wadephul Kanzler Friedrich Merz zu dessen Antrittsbesuch dort begleitet.

Frankreich und Polen beschrieb Wadephul als engste Freunde und Verbündete auch in der Ukraine-Politik. "Wir verteidigen die Freiheit Europas in der Ukraine. Darüber sind wir uns einig", erklärte er.

Barrot sagte, er setze nach dem Regierungswechsel in Berlin auf einen zügigen Neustart des deutsch-französischen Motors. In einer Zeit, in der Europa vor großen Herausforderungen stehe, brauche es ein starkes deutsch-französisches Tandem, auf das man sich verlassen könne und das entschlossen sei, Europa eine neue Ambition zu geben.

Dies gelte für den Bereich der Sicherheit - in dem man in hohem Maße durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine herausgefordert werde - aber zum Beispiel auch für den Bereich der Wettbewerbsfähigkeit. Dort stehe man der Gefahr eines technologischen und industriellen Rückstands gegenüber.