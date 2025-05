EQS-News: 11880 Solutions AG: Stabile Geschäftsentwicklung auch im ersten Quartal 2025

EQS-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Essen, 8. Mai 2025 – Die 11880 Solutions AG, führender Anbieter für Online-Marketing und Telefondienstleistungen in Deutschland, hat das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025 trotz nach wie vor herausfordernder gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen erfolgreich abgeschlossen: Mit einem Konzernumsatz von 13,8 Millionen Euro (Q1 2024: 14,1 Millionen Euro) bestätigt das Unternehmen die stabile Geschäftsentwicklung.

„Insbesondere vor dem Hintergrund einer Rekordzahl an Unternehmensinsolvenzen in unserem Kundenumfeld sind wir sehr zufrieden, dass wir das Umsatzniveau halten konnten“, erklärt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. „Im Monat März haben wir gegenüber Vorjahr im Digitalgeschäft wieder ein Umsatzplus erzielt, sodass wir zuversichtlich auf die weitere Entwicklung in den kommenden Quartalen blicken. Nach einer erfolgreichen Konsolidierung unserer Kundenbasis richten wir den Fokus verstärkt auf nachhaltiges Wachstum und effiziente Neukundengewinnung.“

Das Konzern-EBITDA lag im ersten Quartal 2025 bei 0,3 Millionen Euro (Q1 2024: 0,9 Millionen Euro). Der Rückgang zum Vorjahr resultiert größtenteils aus temporären Unterschieden bei der Höhe von Urlaubsrückstellungen, die sich im weiteren Jahresverlauf auflösen werden.

Das Digitalgeschäft, das den größten Anteil am Konzernumsatz ausmacht, erzielte im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 11,1 Millionen Euro (Q1 2024: 11,1 Millionen Euro) und ein EBITDA von 0,4 Millionen Euro (Q1 2024: 1,0 Millionen Euro). Dieses Ergebnis bestätigt die konstant starke Nachfrage nach digitalen Vermarktungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Die 11880 Solutions AG plant, das Digitalgeschäft in diesem Jahr mit Produktneuheiten weiter umfangreich zu stärken. Dabei werden selbst entwickelte KI-Lösungen die Prozesse noch effizienter und kundenfreundlicher gestalten.

Im Segment Telefonauskunft belief sich der Umsatz im Berichtszeitraum auf 2,7 Millionen Euro (Q1 2024: 3,0 Millionen Euro). Das EBITDA lag mit minus 0,1 Millionen Euro auf Vorjahresniveau (Q1 2024: -0,1 Millionen Euro). Der Fokus der Geschäftsentwicklung liegt hier verstärkt auf dem Ausbau der Call Center Services für Geschäftskunden, um weitere Wachstumspotenziale zu erschließen. Das noch junge Geschäft der Call Center Services macht bereits jetzt rund 80 Prozent des Segmentumsatzes aus.

