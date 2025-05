EQS-News: Dark Star geht mit Erwerb des Bleasdell-Uranprojekts voran und gibt Zuteilung von RSUs bekannt

EQS-News: Dark Star Minerals Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Dark Star geht mit Erwerb des Bleasdell-Uranprojekts voran und gibt Zuteilung von RSUs bekannt



08.05.2025 / 16:08 CET/CEST

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 8. Mai 2025) - Dark Star Minerals Inc. (CSE: BATT) (FSE: P0W) (das "Unternehmen" oder "Dark Star") freut sich bekannt zu geben, im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 1. April 2025 und 22. April 2025 den Erwerb einer 100 %-igen Beteiligung an dem 515 Hektar umfassenden Uranprojekt Bleasdell Lake (das "Projekt Bleasdell") im Norden von Saskatchewan in Kanada von zwei unabhängigen Verkäufern (zusammen die "Verkäufer") weiter zu verfolgen (der "Erwerb"). Dazu hat es am 18. April 2025 einen Mineralienkaufvertrag (der "Vertrag") abgeschlossen. Das Unternehmen hat die zweite Ratenzahlung in Höhe von 75.000 CAD geleistet und 5.000.000 Stammaktien (jeweils eine "Aktie") von Dark Star zu einem angenommenen Preis von 0,06 $ pro Aktie an die Verkäufer ausgegeben.

Herr Marc Branson, President, Chief Executive Officer und ein Direktor von Dark Star, erklärt: "Wir freuen uns auf die nächste Phase des Unternehmens, in der wir auf den bestehenden Ressourcen des Bleasdell-Projekts aufbauen und unser Portfolio an Vermögenswerten weiter erkunden werden."

Weitere Informationen über den Erwerb und das Projekt Bleasdell finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 1. April 2025 und 22. April 2025, die im Unternehmensprofil auf SEDAR+ einzusehen sind.

RSU-Zuteilung

Dark Star gibt außerdem die Zuteilung von 1.750.000 Restricted Share Units (jeweils eine "RSU") an einen bestimmten Berater des Unternehmens bekannt. Alle RSUs werden vier (4) Monate nach dem Zuteilungsdatum zu 100 % unverfallbar. Nach Ablauf der Sperrfrist berechtigt jede RSU zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens gemäß dem Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens.

Die Zuteilung der RSUs steht unter dem Vorbehalt der Annahme durch die CSE.

Über Dark Star Minerals Inc.

Dark Star Minerals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Fokus auf den Erwerb und die Erschließung kritischer Mineralressourcen, insbesondere im Bereich Seltene Erden. Dark Star hat eine Option auf den Erwerb einer 100 %-igen Beteiligung an den Ghost Lake-Claims. Diese befinden sich im ertragreichen Central Mineral Belt (CMB) von Labrador, der aus 28.575 ha zusammenhängenden Claim-Blöcken besteht. Das Unternehmen hat eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer 100 %-igen Beteiligung am Bleasdell-Projekt unterzeichnet. Dieses umfasst über 515 ha im Norden von Saskatchewan in Kanada.

Im Namen des Board of Directors

"Marc Branson"

Marc, Branson, President, CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Marc Branson – President, Chief Executive Officer und Direktor

E-Mail: investors@darkstarminerals.com

Telefon: 604‐816‐2555

